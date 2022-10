Royal Family: Carlo III ci spera ma riuscirà nel suo intento?

Re Carlo III ha un obiettivo molto ambizioso, riuscirà a portarlo a termine? Per molti si tratta di un’impresa mai lui è convinto di farcela

Carlo III non riuscirà a regnare sulla Gran Bretagna come sua madre perché ha ereditato la corona già ultrasettantenne ma ha comunque dei progetti piuttosto ambiziosi. Tutti conoscono la sua passione per la natura ed il suo impegno a favore della salvaguardia dell’ambiente. L’ex marito di Diana Spencer ha partecipato a diversi impegni pubblici e non ha nessuna intenzione di fermarsi, nonostante il nuovo ruolo nella Royal Family.

Quando era Principe del Galles, il primogenito della regina aveva sicuramente più tempo per prendersi cura dell’ambiente e per presenziare ad eventi ufficiali, probabilmente lo vedremo di meno sui palchi di tutto il mondo a parlare della natura ma sicuramente non si fermerà. E poi c’è sempre quel desiderio che Carlo ha nel cassetto da tempo e che spera di tirare fuori quanto prima. Ecco di cosa si tratta.

Carlo è ottimista: l’apertura ad Harry e Meghan

Sembra proprio che Carlo III voglia esaudire l’ultimo desiderio di sua madre, quello che la Regina Elisabetta non ha potuto portare a termine. Sarà il nuovo re a ricomporre i rapporti con Harry e Meghan, dunque. I Sussex vivono da quasi tre anni negli Stati Uniti d’America e sembra non abbiano nessuna intenzione di lasciare la California, anche perché vivono in una villa dal valore di circa 14 milioni.

Secondo quanto dichiarato dallo storico Robert Hardman, la politica del nuovo re sarebbe quella di eliminare tutte le tensioni all’interno della Royal Family. E negli ultimi anni ce ne sono state tante! Sembra che il Re Carlo III abbia grosse speranze e sia fiducioso su una riconciliazione con suo figlio. Inoltre, il re vorrebbe rivedere nuovamente i suoi figli andare d’accordo, proprio come è accaduto fino a qualche anno fa.

Harry e William hanno sempre un legame fortissimo, soprattutto dopo la morte della loro madre. Dopo l’addio alla Gran Bretagna, il loro rapporto si è raffreddato e l’intervista di Meghan Markle ad Oprah Winfrey, nella quale accusava la Royal Family di razzismo nei suoi confronti, ha definitivamente interrotto ogni comunicazione. La passeggiata a Windsor dei quattro reali più amati dal Regno Unito potrebbe essere il primo segnale di una schiarita.