Non risponde mai al telefono? Sicuramente è nato sotto questo segno

Conosci anche tu una persona che non risponde mai al telefono? È probabile che appartenga ad uno dei seguenti segni zodiacali. Scommettiamo?

Ti è mai capitato di chiamare un tuo amico e di non ottenere una risposta? Avevi bisogno di un aiuto urgente ma questa persona non ha schiacciato il tasto verde. Perché? Non sempre c’è la volontà di non rispondere, spesso è la distrazione a causare questi fraintendimenti. Se conosci qualcuno che non risponde mai al telefono o che non sa mai dove ha lasciato il suo smartphone, forse potrebbe nascondere qualche sorpresa.

È possibile che questa persona sia nata sotto uno dei segni zodiacali presenti nella classifica di oggi. Tranne casi rari, non c’è nessuna cattiveria nel rifiutare una chiamata o addirittura non rispondere, te ne renderai conto dopo aver letto i profili e avrai la possibilità di perdonare qualcuno che hai rimproverato in passato. Ecco la classifica dei segni zodiacali che non rispondono mai al telefono, credi che il tuo segno meriti di salire sul podio?

I tre segni zodiacali che non rispondono mai al telefono

Acquario: il gradino più basso del podio è occupato dal segno dell’Acquario. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco non ama le conversazioni lunghe, ha un carattere particolare e non ha nessuna intenzione di stare un’ora al telefono. L’Acquario preferisce un incontro ravvicinato, possibilmente davanti ad un bicchiere di buon vino. Se non ti risponde, vai a suonare il suo campanello e avrai tutta la sua attenzione.

Gemelli: il secondo posto va al segno dei Gemelli. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco non risponde mai, ha sempre la suoneria silenziata e rifiuta una telefonata quando non ha voglia di rispondere. Questo segno non si pone limiti, può rifiutare le tue telefonate anche per diversi giorni, la sua scusa è sempre quella del tempo. Il segno dei Gemelli ritiene di essere sempre occupato anche se in realtà non sa organizzare al meglio il proprio tempo.

Leone: al primo posto troviamo il segno del Leone. Questo segno è egocentrico e non risponde al telefono quando ha voglia di sembrare prezioso. Il Leone non risponde ma sa bene chi lo sta chiamando. Aspetterà qualche minuto e poi richiamerà perché ogni cosa deve partire dalla sua mano e dalla sua mente, anche una semplice telefonata! E poi il Leone preferisce incontrare le persone dal vivo piuttosto che perdere tempo al telefono.