Avvistata Noemi Bocchi: la regina del gossip affonda il colpo

La regina del gossip affonda il colpo: avvistata Noemi Bocchi

Noemi Bocchi è la nuova fidanzata di Francesco Totti. L’ex capitano della Roma ha deciso di separarsi con sua moglie e conduttrice Ilary Blasi. La loro storia è durata 20 anni, ma già nell’ultimo anno i due erano in crisi.

La coppia vip non è riuscita a superare questo periodo critico e sicuramente l’avvicinamento tra Francesco e Noemi non ha aiutato, anche se non è lei la causa della loro separazione.

Dall’annuncio della fine del matrimonio, Totti vede spesso la Bocchi e adesso sono felici ed innamoratissimi tanto che l’ex calciatore ha festeggiato il compleanno proprio a casa di lei in compagnia dei suoi amici e della figlia Chanel.

Noemi viene avvistata proprio poche ore fa da una delle regine del gossip. La donna ne approfitta e affonda il colpo, ma vediamo insieme di chi si tratta

Noemi Bocchi passeggiava tranquillamente per le vie di Roma durante lo scorso pomeriggio. Con un look casual, la nuova fiamma di Totti viene avvistata dalla nota regina del gossip e opinionista, Selvaggia Lucarelli.

“Stavo andando a ritirare un vestito a Roma, ero a piedi, facevo qualche foto ai tifosi del Betis che hanno invaso il centro e, siccome sono la persona più fisionomista del globo, chi noto per strada?” si domanda Selvaggia sul suo profilo Instagram e risponde: “Noemi, la nuova fidanzata di Totti“.

La Lucarelli ha incontrato la Bocchi, ma non le ha parlato di persone. Ha preferito affondare il colpo sui social invece che in un faccia a faccia, ma i conti non tornano.

L’opinionista lancia una palese frecciatina alla nuova fiamma di Francesco pubblicando una sua foto.

Selvaggia Lucarelli affonda il colpo

Noemi indossa un jeans chiaro, la maglietta nera e delle sneakers e cammina al fianco di una sua amica.

Selvaggia “difende” Ilary e invita la Bocchi a fare una gag divertente come quella fatta dalla Blasi per suo marito. Qualche giorno fa, la conduttrice ha postato una storia in cui mostrava un negozio di Rolex e ha taggato il suo futuro ex marito.

In una passata intervista per Il Corriere della Sera, Francesca rivelò che la sua ex fiamma le aveva rubato degli orologi di lusso e lui per ripicca le aveva preso delle borse firmate.

“Le volevo dire che deve inventarsi qualcosa di simpatico almeno quanto la storia davanti al negozio di Rolex per superare Ilary nel mio cuore, poi poi sono andata dritta” scrive Selvaggia sul social.

La opinionista nota la borsa di Noemi e commenta: “Deduciamo che le famose borse di Ilary forse sono state distribuite tra le sue amiche“.

Inoltre, la Lucarelli ha notate che la donna indossa delle sneakers con su scritto sulla linguetta “Chanel“, nome della secondogenita della coppia vip.

Che sia un contro attacco di Totti dopo non aver più trovato i suoi Rolex?

Secondo Selvaggia, poi, Noemi camminava al fianco dei due avvocati di Francesco, mentre Ilary si scaglia contro il migliore amico di Totti. Questa è una sua supposizione, non c’è niente di certo.

Noemi Bocchi appare al naturale, ma la regina del gossip non resiste e affonda il colpo. A mio parere, trovo di poco gusto commentare sui social quando aveva l’opportunità di affrontare la donna in un faccia a faccia