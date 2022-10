Belen non c’è, ma lui è in dolce compagnia: Stefano De Martino colpisce ancora

Stefano De Martino è un ex ballerino di Amici adesso conduttore. Proprio nel programma di Maria De Filippi, il ragazzo incontra la bella Belen Rodríguez e i due si innamorano.

Il ballerino e la modella si fidanzano nel 2012 e dopo un anno si sposano. La primavera seguente nasce il piccolo Santiago, ma dopo due anni i due si separano.

Stefano e Belen tornano insieme nel 2019, ma si lasciano nuovamente nel maggio del 2020.

Adesso i due sono tornati insieme per la terza volta e sembra che questa sia quella giusta. Sono felici, innamorati e hanno tanta voglia di stare insieme nella loro privacy.

Ma in questi giorni Belen non c’è e De Martino ne approfitta per passare del tempo in dolce compagnia. Il conduttore colpisce ancora, ma vediamo insieme con chi si trova

Belen Rodríguez e Stefano De Martino sono tornati insieme e stanno molto bene. La modella ha avuto una bambina dalla relazione con l’hair-stylist Antonino Spinalbese anche se dopo poco è tornata con il conduttore.

Adesso, l’ex fidanzato si trova nella Casa del GF Vip e la neonata Luna Marì si trova a casa di Belen. La modella, però, si è dovuta spostare in Toscana per registrare lo shooting pubblicitario per il nuovo marchio di moda, Mar De Margaritas.

E’ una linea di abiti per donne tutti con pattern floreale e per questo richiede un paesaggio romantico come quello toscano, mentre la modella sveglia il dettaglio rilevante.

Insieme alla bella Rodríguez troviamo anche i suoi genitori Gustavo e Veronica Cozzani. La domanda sorge spontanea: la modella è via con il suo papà e mamma, Spinalbese è nel reality show e Luna Marì con chi si trova?

Ma è in dolce compagnia di Stefano De Martino. E’ Deianira Marzano a rispondere a questa domanda, perché ha studiato molto bene le storie dell’ex ballerino e di Belen.

Anche la modella mette a tacere i dubbi sul suo profilo Instagram facendo una storia durante la sua videochiamata proprio con Luna Marì.

La bimba è seduta su un divano nero che appartiene all’arredamento della casa di Stefano, mentre Belen svela un retroscena surreale.

De Martino ha rivelato di sentirsi come uno zio per la neonata. In dolce compagnia di Luna Marì, Stefano è molto affidabile e Belen sa benissimo che lui è un ottimo padre o tutore