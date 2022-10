GF Vip, sta sbocciando qualcosa di inedito: i fan sono in delirio

Love is in the air, oppure si tratta di un fuoco di paglia? Al GF Vip tutto cambia in maniera veloce ed inedita, anche il loro rapporto!

L’unicità del reality più controverso di sempre, il GF Vip sta proprio nel fatto che praticamente in ogni momento la situazione può stravolgersi clamorosamente, unendo persino due persone che sembravano tutto, meno che complici! Pareva addirittura che si odiassero, ma ad uno dei due si è “acceso” il campanello d’allarme, e vuole reagire in maniera opportuna ai propri obiettivi.

Il GF Vip è imprevedibile, ma qualche volta ci mette lo zampino pur di unire ciò che invece sembrava essere separato da un muro invalicabile! Qual è stato l’evento che ha fatto scattare gli occhi a cuoricino?

Arriva le news che molti temevano, mentre altri aspettavano con forte trepidazione!

Il GF Vip unisce, ciò che il resto del mondo divide!

Nella casa del GF Vip stanno cambiando davvero molte cose. Ad iniziare dal fatto che gli echi dal passato si fanno sentire. L’ultima rivelazione dell’odio tra il gieffino e la conduttrice ha sconvolto tutti, e non è l’unica notizia del giorno a stupire. Quella che vi stiamo per raccontare è inaspettata! Chi l’avrebbe mai detto?

Occhi languidi tra Sofia Giaele De Donà e Antonino Spinalbese? Dall’uscita della sua rivale in amore, Ginevra Lamborghini, causa la squalifica per il caso Marco Bellavia, il rapporto tra i due sembrerebbe essersi evoluto. Sarebbe accaduto lo stesso con la gieffina in casa? Qui in foto sono stati beccati in un momento di “complicità.”

Molti attendevano questo avvicinamento perché non tanto favorevoli alla figura di Ginevra, viceversa le sue fanpage non aspettavano altro di vederli insieme.

La rivelazione sulla nuova coppia arriva in un momento di confidenza tra il gieffino e Cristina Quaranta. La vip nota subito una certa complicità tra i due, che è saltata fuori proprio dopo l’uscita della Lamborghini.

Il punto è che Giaele è molto interessata ad Antonino, tanto che non nasconde le sue intenzioni, anzi è proprio esplicita. Di contro, l’hair stylist è contento dell’amicizia che si è creata, ma ha dei principi che non intende violare: è una donna sposata!

Per quanto lei professi “l’amore libero Soleirano e Alexiano” lui non vorrebbe mai cacciarsi in una situazione già complicata. Soprattutto c’è una risposta da parte del vippone che sconvolge tutti. Quando la coinquilina gli consiglia di provarci perché lei ha un rapporto libero, lui risponde: “Lei avrà un rapporto libero, io no!”

Le intenzioni di Spinalbese sono chiare, ma cadrà mai in tentazione? Restiamo aggiornanti sull’evoluzione della vicenda.