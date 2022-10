Edoardo Donnamaria la spara grossa al GF Vip: questa volta ha decisamente esagerato

Edoardo Donnamaria l’ha sparata grossa al Grande Fratello Vip, ma questa volta ha decisamente esagerato con i suoi compagni di viaggio.

Edoardo Donnamaria è senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa settima edizione del GF Vip. Nel bene o nel male il giovane conduttore di Forum si è fatto notare dal pubblico del piccolo schermo, che non ha particolarmente apprezzato tutte le sue fuori uscite all’interno della casa più spiata d’Italia.

Nelle scorse ore, poco prima della diretta in compagnia di Alfonso Signorini, Edoardo si è lasciato andare ad uno scivolone parlando a tu per tu con Alberto De Pisis. Scivolone che non è stato particolarmente apprezzato dagli utenti della rete che hanno subito condannato quella che per lui era una battuta ma che per loro era una vera e propria offesa nei confronti di una delle sue compagne di viaggio.

Edoardo Donnamaria ha esagerato al GF Vip e il pubblico non ha alcuna intenzione di passarci sopra.

GF Vip, Edoardo Donnamaria fa infuriare il web: il video incriminato

Edoardo Donnmaria al Grande Fratello Vip, dove è stato svelato il retroscena di un amore inedito, parlando a tu per tu con Alberto De Pisis ha commentato i piedi, affermando che va bene tutto tranne se somigliano a quelli di un hobbit, creatura fantasy, paragonandola alla sua compagna di viaggio Gegia.

“Basta che non hai i piedi di un hobbit” ha commentato il giovane conduttore di forum parlando con l’ex fidanzato di Taylor Mega. “Basta che non hai i piedi di Gegia“ ha subito aggiunto. “Non che Gegia sia un hobbit eh per carità. Però ci sono anche delle somiglianze volendo, ma senza offesa per gli hobbit” ha poi concluso, mandando su tutte le furie gli utenti della rete che non si sono affatto risparmiati nei suoi confronti anche se c’è chi sostiene che le parole di Edoardo siano state pronunciando in maniera ironica senza alcun intento offensivo.

Edoardo al Grande Fratello Vip ha diviso il pubblico come soltanto lui sa fare, che non riesce a comprendere molte delle sue sfaccettature ma riuscirà a farli ricredere sul suo conto durante il corso di queste settimane?