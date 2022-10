Amici, dopo anni salta fuori la verità: “Io e Maria eravamo d’accordo”

Ad Amici dopo anni è venuta fuori la verità. Tra lui e Maria De Filippi c’era un accordo segreto di cui il pubblico non era a conoscenza.

Amici di Maria De Filippi durante il corso di questi anni in cui è andato in onda ha avuto modo di ospitare diversi talenti. Non solo per quanto riguarda gli allievi, ma anche per quanto concerne il corpo insegnante. Molti infatti hanno fatto parte della trasmissione.

Alcuni hanno fatto breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo degli italiani, mentre altri non sono riusciti in tale intento. Sicuramente chi ci è riuscito è stato Garrison che ha fatto parte della trasmissione per diversi anni ma che poi di punto in bianco ha scelto di lasciare. In molti si sono chiesti che cosa si cela dietro il suo addio e soltanto nell’ultimo periodo è saltata fuori tutta la verità in quanto il coreografo ha deciso di rompere il silenzio e di rivelare che cos’è successo davvero tra lui e la conduttrice.

Garrison rompe il silenzio sull’addio ad Amici: l’accordo con Maria De Filippi

Garrison ha deciso di rompere il silenzio ai microfoni di Tv Blog rivelando che cosa si cela dietro il suo addio ad Amici di Maria De Filippi, dove Alessandra Celentano ha azzeccato tutti i pronostici, che tanto ha fatto soffrire i telespettatori di canale 5.

“Una decisione presa in accordo con Maria” ha ammesso per la prima volta il coreografo a distanza di anni dal suo addio talent show di successo realizzato in casa Mediaset. “Sarei dovuto andare via già due anni prima“ ha raccontato.

“Negli ultimi tempi ero diventato acido e introverso, è stato come quando ti lasci alla fine di una lunga storia d’amore, in cui l’abitudine prende il sopravvento” ha poi aggiunto, raccontando che purtroppo non riusciva a viversi più quell’esperienza come faceva durante i primi anni in cui era approdato nel cast del corpo insegnante.

“Il rapporto è rimasto molto bello, qualche mese fa mi ha fatto una commovente sorpresa di compleanno negli studi di Amici, dove ero stato invitato come giudice esterno di una sfida” ha poi raccontato durante il corso dell’intervista. “Un bel pensiero, a maggior ragione per chi come lei ha tante cose a cui pensare”.