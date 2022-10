GF Vip 7, conduttrice e gieffino sono nemici storici, ecco perché!

Proprio come alcune specie animali sono nemici naturali, anche questi due personaggi legati al GF vip 7 sono inevitabilmente degli avversari!

Stiamo parlando di due vipponi fortemente presenti nel mondo della televisione, e di cui solo di recente si è venuti a conoscenza del fatto che si odino. In realtà, è anche sotto gli occhi di tutti che si scambiano messaggi in cui non nascondono questi loro sentimenti. La ragione? Ve la spieghiamo subito, ecco di chi si tratta e cosa hanno combinato.

Se l’anno scorso al GF Vip i litigi sembravano imperversare in ogni puntata, quest’anno è l’apocalisse: astio tra vipponi! La verità è che tra due protagonisti che fanno molto parlare di sé nel mondo della tv e del gossip, non ci sono buoni rapporti.

Frecciatine e contrattacchi sono il loro pane quotidiano, e lo hanno fatto proprio sotto gli occhi di tutti. Ecco di chi si tratta e perché c’è questa tragica situazione.

Dal GF Vip arriva un retroscena inedito su loro due

La situazione è davvero tragica negli studi di Cinecittà, grossi sponsor fanno marcia indietro interrompendo la collaborazione con il GF Vip. Insomma, quest’anno Alfonso Signorini sta sudando più di 7 camicie, soprattutto sta affrontano situazioni poco leggere e che meritano un certa attenzione. Il caso Marco Bellavia ha scosso l’Italia intera, e conoscere il Retroscena che vi stiamo per raccontare, chiarisce ulteriori dettagli.

I diretti interessati sono proprio Simona Ventura e Giovanni Ciacci! Il gieffino sta affrontando un momento difficile, perché dopo essere stato rimproverato dal conduttore e squalificato dal pubblico a casa con il televoto flash, adesso se la vedrà anche con l’astio del popolo del web.

Diciamo che i followers e gli haters gli sono cari per la notorietà raggiunta, ma nelle ultime vicende si è alzato un polverone, di cui Simona Ventura approfitta! Accade proprio che quando sono saltati fuori i video dei suoi commenti ed azioni nei confronti di Bellavia, lei ha condiviso questo messaggio online: “Giovanni Ciacci si è fatto riconoscere”.

All’istante da Twitter si è scatenato il caos, perché le rispondono subito altri vip di seguito, confermando questo suo commento. E’ noto che Ciacci sia un personaggio un po’ spinoso. Così, qui qualcuno si è tolto qualche sassolino dalla scarpa in risposta ad un’intervista passata quando il costumista di Valeria Marini ha gongolato sulla carriera della Ventura dicendo che è scomparsa perché più nessuno la considera.

Queste le parole di Ciacci: “Simona chi? No, non ci ho litigato, ma non so di chi parli. Io conoscevo una Simona Ventura che faceva Quelli Che Il Calcio, adesso non so chi sia quella che vedo: è un po’ troppo idratata per i miei gusti.”

Insomma, parola poco carine. In seguito hanno fatto la pace passando addirittura il Capodanno insieme a Sharm El Sheikh e programmando la conduzione di un progetto insieme. Niente però è andato in porto.

Nel 2019 la Ventura viene invitata ad una puntata di Detto Fatto e ci scherza su dicendo al costumista che quella sera seguirà di sicuro The Voice visto che è la conduttrice, e lui rimane senza parole per la frecciatina.