Test dell’entrata: scegli una porta e scopri cosa ti blocca

Scegli una entrata e scopri cosa ti blocca con questo interessante test

Quanti buoni propositi ci promettiamo ogni giorno di iniziare, ma poi per i più disparati motivi non cominciamo mai a seguirli.

Ognuno di noi ha voglia di provare cose nuove, mettersi alla prova, ma qualcosa potrebbe bloccarci.

Sei nel posto giusto! Oggi ti proponiamo il test dell’entrata per scoprire proprio cosa ti frena nel raggiungere i tuoi sogni. Dovrai semplicemente scegliere una porta e leggere il risultato.

Corriamo a valutare le varie possibilità

Test: dimmi quale entrata scegli e scopri cosa ti blocca

In questo test dell’entrata ti mettiamo di fronte a quattro possibilità. Scegli in modo istintivo e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Scopri cosa ti blocca in questo momento e poi divertiti con il test delle coperte.

Ma iniziamo a conoscerci!

1) Uno

Tu ti blocchi ancora prima di iniziare a seguire i tuoi sogni, perché ha troppa paura di fallire. Non ti senti pronto o comunque capace ad affrontare gli ostacoli che potresti incontrare sul tuo cammino.

Con tutta questa paura finisce che non rischi nemmeno. E’ ovvio che finché non inizi non potrai mai scoprire come andrà a finire. Meglio stare in questa situazione di stallo o osare? A te l’ardua scelta.

2) Due

Sei una persona molto sensibile ed emotiva. Le tue emozioni sono la causa dei tuoi blocchi: la paura vince su di te.

Cerca di lavorare sui tuoi punti deboli e rendili i tuoi punti di forza. Le caratteristiche della tua personalità ti rendono unico. Devi solamente capire che come te non c’è nessuno e troverai il giusto coraggio.

3) Tre

Hai tanta paura e sei bloccato, perché ti preoccupi troppo del giudizio altrui. Spesso ti capita di scegliere qualcosa che preferiva un tuo amico piuttosto che dire la tua. O magari inizi a pensare proprio a cosa potrebbero pensare gli altri se tu facessi una certa azione piuttosto che un’altra.

Prova anche il test dell’immagine e scopri la tua età mentale.

Tutto questo va a tuo discapito. Finisce che rinunci solamente a te stesso. Lo so che è difficile e te lo sarai sentito dire tantissime volte, ma devi smetterla di pensare all’opinione degli altri. Ci stai rimettendo solo te.

Dimostra a te stesso e agli altri cosa sai fare!

4) Quattro

Odi i cambiamenti ed è proprio la tua routine giornaliera a bloccarti. Sei entrato in un vortice sempre fisso e non sai come uscirne.

Hai voglia di metterti alla prova e iniziare nuove avventure, ma al solo pensiero di uscire dalla tua comfort zone ti senti mancare la terra sotto i piedi.

Sii meno fissato e inizia a sperimentare. Non iniziare da grandi cose, ma da piccoli cambiamenti giornalieri