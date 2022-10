“Ero nel tuo letto e non mi volevi”: scoppia la bomba a Uomini e Donne

“Ero nel tuo letto e non mi volevi”: confessione bollente a Uomini e Donne. La reazione di Maria De Filippi strappa applausi.

Confessione inedita e clamorosa nello studio di Uomini e donne dove, un confronto a cuore aperto, ha portato a scoprire un retroscena inedito su una delle coppie più amate della storia di Uomini e donne. Una coppia nata nello studio del programma di Maria De Filippi dove si è anche rotta.

Nonostante l’addio, l’ex coppia è spesso protagonista di duri confronti e discussioni in studio. Nel corso dell’ultimo scontro, tuttavia, la coppia si è lasciata andare a confessioni bollenti di fronte alle quali la reazione di Maria De Filippi ha conquistato tutti.

Confessione bollente a Uomini e Donne: Maria De Filippi reagisce così

Protagonisti indiscussi delle ultime stagioni del dating show di canale 5 sono stati e continuano ad essere Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Nonostante i due si siano lasciati da tempo, anche in questa stagione, i due hanno discusso e, l’ultimo confronto, è stato davvero durissimo.

Riccardo e Ida, al centro dello studio, hanno ricominciato a rinfacciarsi tutto ciò che è accaduto. “Ero nel tuo letto e non mi volevi”, è stata la confessione di Ida che ha spiazzato tutti. Riccardo, poi, ha rinfacciato alla Platano i mancati apprezzamenti nei suoi confronti. A risolvere la situazione è stata Maria De Filippi che ha provato a far riconciliare i due chiedendo ad Ida di elencare tutti i motivi per cui si era innamorata di Riccardo.

“Tu pensi che io non ti ho mai apprezzato e invece mi sono innamorata immediatamente quando ti ho visto (…) le tue spalle, la tua importanza, il tuo farmi sentire in alto con te (…) il modo in cui lui mi coccolava, mi carezzava, mi faceva sentire tanto donna (…) mi dava anche la spinta di dire insieme faremo tante cose, la sua sensibilità, il suo fisico, la tua intelligenza, ci sono tanti lati…”, ha detto Ida facendo emozionare Riccardo con cui il rapporto si è rotto dopo una serie di tira e molla durante i quali i problemi non sono mai stati superati.