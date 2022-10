“Non mi prendere per cu*o”: lite tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, poi colpo di scena

Prima lite al Grande Fratello Vip 2022 tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: “Non mi prendere per cu*o”. Poi il colpo di scena.

Primo battibecco nella casa del Grande Fratello Vip 2022 tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Dopo giorni di baci, carezze e coccole, complice l’aperitivo del mercoledì sera, tra la modella e lo speaker radiofonico, c’è stata una piccola incomprensione. Edoardo che si sta esponendo ammettendo di essere fortemente interessato a lei al punto da non aver più scherzato con le altre donne della casa per non allontanare Antonella che ha svelato di essere molto gelosa in un rapporto di coppia, non ha gradito alcuni atteggiamenti della Fiordelisi nel corso della serata.

Dopo averla vista ballare con Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese, di fronte all’ennesima battuta dell’ex schermitrice, Edoardo ha sbottato non nascondendo un pizzico di gelosia.

Edoardo Donnamaria geloso di Antonella Fiordelisi? Lei lo provoca e scoppia la lite

Una battuta di Antonella Fiordelisi ha infuriare Edoardo Donnamaria, stanco dei continui tira e modella della modella dopo aver trascorso con lei gli ultimi giorni tra tanti baci, coccole e piccole attenzioni. “Facciamo l’amore libero. Faccio venire pure Antonino”, scherza Antonella.

“Basta, hai rotto il caz*o. Non è divertente questa cosa che fai. Una volta è simpatica, due volte è simpatica ma già la terza..”, sbotta Edoardo infastidito dall’atteggiamento della Fiordelisi. “Ti dà fastidio?”, chiede Antonella. “Vai da Antonino”, risponde stizzito Edoardo. “Ma io voglio stare qua”, replica la Fiordelisi. “E allora non fare queste battute” – risponde ancora la Fiordelisi. “E allora non fare queste battute del caz*o”, le parole del volto di Forum.

“Secondo te, dopo tutte le cose che ho visto (si riferisce all’atteggiamento da piacione di Edoardo con le altre donne della casa durante i primi giorni di convivenza nella casa ndr) te la do vinta così? La vendetta è un piatto che va servito freddo. Prima cambi e poi si vede”, lo stuzzica ancora la Fiordelisi ed Edoardo replica – “Non mi devi fare una concessione. se ti fa piacere stare con me stai con me altrimenti no e basta. Non mi devi prendere per cu*o”, sbotta.

“Prendere per cu*o cosa? Ti dico le cose in faccia”, replica ancora la Fiordelisi. “No, mi prendi per cu*o. Mi fai le battutine. Poi fai le cose e le fai con gli altri perchè hai visto due video del caz*o in cui faccio lo scemo”, dice ancora Donnamaria.

“Ma quindi ti piaccio?”, chiede Antonella continuando a stuzzicarlo. “Ma perché mi devi prendere in giro, perché non te ne accorgi? Non mi vergogno a dirti che mi piaci”, risponde Edoardo. “Non mi fido delle persone. Per quello sembro stron*a, ma lo faccio anche per difendermi”, si giustifica la Fiordelisi.

“Un conto è non fidarsi delle persone, un conto è fare la scema, fare la bimba per farmi rosicare”, si espone ancora lui. “Tipo? che ho ballato con Daniele?“, chiede ancora lei. “Non è che hai ballato con Daniele. E’ come hai ballato. Io imparo a conoscerti e poi ognuno farà le sue scelte”, aggiunge Edoardo.

E: “Ti sei divertita stasera? Pure troppo ora” parte 2 #donnalisi pic.twitter.com/5dqmktdylg — Francesca • le mans🏎 (@francym97_) October 6, 2022

“Tu impara a conoscermi, poi valuta tu se resisti ovviamente”, provoca ancora la Fiordelisi. “Ma non pensare che stiamo tutti ai tuoi piedi bella di casa. Abbiamo visto tutti le fig*e”, la zittisce Edoardo mentre lei infastidita lo lascia solo in giardino rientrando in casa.

Passano pochi minuti e tra i due torna il sereno con Antonella che, tuttavia, ribadisce di non fidarsi ancora di lui.