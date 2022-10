Test logica, metti in pratica le tue abilità, risolvilo in un minuto!

Affronta il test di logica del giorno e diventa un abile solutore, non farti trarre in inganno dai nostri tranelli!

La bellezza dei test di logica sta nel fatto che possono stupirti in qualsiasi momento. Sembrano semplici, ma in realtà la risposta non è assolutamente scontata. Insomma, mettiti in gioco, sfrutta le tue abilità, e non perdere soprattutto l’occasione di divertirti! Allora, che stai aspettando? Mettiti in gioco e affronta l’enigma di oggi.

La consegna del test del giorno è bene che tu la legga per intero e con attenzione, perché la logica è la tua mossa vincente, ma le informazioni le trovi tutte nella frase che ti stiamo per riportare. Si è soliti pensare che la risposta sia chissà dove, in realtà basta recepire i “dati giusti.”

Ecco il testo dell’indovinello quotidiano:

“Anche se è piena, non trabocca mai. Cos’é?”

Di cosa si tratta? Sicuramente, abbiamo a che fare con un oggetto, ti diamo un indizio. Il resto però dovrai farlo da solo, dai forza, il conto alla rovescia è partito!

Soluzione del test di logica, la risposta che non ti aspetti

Tra i tanti test ne abbiamo uno che ha fatto impazzire alcuni lettori, conosci l’ultimo enigma di logica che abbiamo condiviso, è pazzesco! Sembra assurdo, ma in realtà è una sfida degna di nota che ti farà diventare sempre più abile e veloce nella risoluzione degli enigmi che ti sottoponiamo ogni giorno. Adesso, ti sveliamo la soluzione del test di logica del giorno.

Innanzitutto, l’aggettivo “piena” indica qualcosa al femminile, o meglio un oggetto. Appunto, è stato necessario dirti che si tratta di un oggetto, altrimenti se avessi pensato ad una risposta astratta, la parola “pazienza” sarebbe stata una valida soluzione.

Ma la pazienza non è un oggetto, lo è però quell’oggetto splendente che di notte illumina il creato, e potrebbe essere piena o meno: la luna!

Ci sei arrivato con questa risposta? Soprattutto sei rientrato nel tempo limite di un minuto? Se sì, ci vediamo al prossimo enigma, non perder le avvincenti sfide che puoi affrontare nel nostro sito, ogni giorno ne abbiamo una diversa.