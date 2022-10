Cristiana Capotondi ricomincia da zero: dopo 15 anni cambia tutto!

Cristiana Capotondi è una delle attrici più amate di sempre ed in questo momento sta vivendo un periodo complicatissimo della sua vita.

Il cambiamento è grosso per Cristiana Capotondi, perché frutto di due condizioni totalmente opposte e diverse. Le novità non le porranno davanti un cammino facile, anzi si metterà spesso in discussione. Appunto, l’attrice conosciuta del cinema e della fiction italiana negli ultimi anni ha raggiunto grandi successi, e tra un lavoro e l’altro qualcosa le ha stravolto la vita per sempre.

La novità su Cristiana Capotondi sciocca i fan, soprattutto i malpensanti dicono la loro finendo per fare delle proprie teorie del tutto infondate. Noi condividiamo quanto sappiamo e le news di cui è protagonista l’attrice.

Dopo 15 anni è davvero cambiato tutto, ricominciare non è solo la scelta migliore, ma è necessario, non può bloccarsi adesso!

Cristiana Capotondi e la nuova vita che ha davanti

Per l’attrice niente sarà come prima, specialmente perché al suo fianco non troverà più la persona di sempre. La cosa più sconvolgente è non soltanto l’addio di cui vi stiamo per raccontare, ma che c’è un nuovo arrivo totalmente inedito ed inaspettato!

Cristiana Capotondi si è lasciata con Andrea Pezzi, dopo ben 15 anni di relazione. Il duo composto dall’attrice e dal conduttore sembrava molto affiatato, peccato che niente è andato per come è sperato.

Il fatto è che con la separazione, avvenuta pacificamente, è arrivata dopo qualche mese la figlia della Capotondi, avuta da una relazione con un altro uomo dopo che si sono lasciati. Nonostante ciò, i due si vogliono un gran bene, e la confessione dell’attrice dimostra quanto l’affetto sia destinato a durare.

Infatti, è lei stessa a compiere una richiesta molto importante all’ex, ecco le sue parole: “Io e Andrea siamo separati da più di un anno e mezzo, ma gli ho chiesto di starmi accanto per la nascita della mia bimba.”

Appunto, vorrebbe averlo ancora al suo fianco, perché è pur sempre stato il suo compagno per 15 anni, ed è una persona che non può mettere da parte una volta per tutte. La bambina si chiama Anna ed è nata il 16 settembre.

Cristiana è felicissima, soprattutto è grata ad Andrea che anche se non stanno più insieme è un valido alleato che non la abbandona e le dimostra complicità fino in fondo. E non solo, nella confessione da poco fatta ringrazia anche chi sapeva, ma ha mantenuto grande rispetto sulla questione così delicata.

Del nome del padre della bambina al momento non si sa nulla.