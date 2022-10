Nikita Pelizon, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, GF Vip, suicidio

Nikita Pelizon, chi è la concorrente del Grande Fratello Vip 2022: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram suicidio e curiosità.

Nikita Pelizon, modella e influencer, sta cominciando a farsi strada nel mondo della televisione. Dopo aver partecipato a Pechino Express 2022 in coppia con Helena Prestes, è diventata una concorrente del Grande Fratello Vip 2022. Discreta e silenziosa, Nikita si è fatta notare immediatamente per la bellezza, ma chi è davvero la Pelizon?

N ome: Nikita Pelizon

Nikita Pelizon Età: 28 anni

28 anni Data di nascita: 20 marzo 1994

20 marzo 1994 Luogo di nascita: Trieste

Trieste Segno Zodiacale: Pesci

Pesci Professione : Modella e influencer

: Modella e influencer Altezza: 175 cm

175 cm Peso: /

/ Tatuaggi: qualcuno sparso sul corpo

qualcuno sparso sul corpo Profilo Instagram Ufficiale: @nikitasemplicemente

Nikita Pelizon: carriera, vita privata e fidanzato

Nata a Trieste il 20 marzo 1994, sin da bambina, è appassionata di moda e, a 18 anni, decide di provare a lavorare come modella dopo aver lasciato la casa dei genitori e la religione che aveva seguito sin da bambina. I genitori di Nikita, infatti, sono testimoni di Geova ma lei, a 16 anni, decide di non seguire più la religione della propria famiglia rompendo i rapporti.

Attualmente, pare non aver recuperato ancora il rapporto con la madre diversamente da quanto fatto con il padre e il fratello. Pur essendo giovanissima, decide di seguire la propria strada trasferendosi a Milano dove comincia a lavorare nel mondo della moda.

Comincia a viaggiare per il mondo diventando testimonial della compagnia telefonica Tre, in Svezia. Nel 2018, come tentatrice, partecipa a Temptation Island. Nel 2022, poi, approda a Pechino Express in coppia con la collega Helena Prestes e, sempre nel 2022, Alfonso Signorini la sceglie come concorrente del Grande Fratello Vip.

Per quanto riguarda la vita privata, è stata fidanzata con Matteo Diamante, ex corteggiatore di Sabrina Ghio a Uomini e Donne 2017-2018, ex naufrago de L’Isola dei Famosi 2021 e pupo della secchiona Sara Hafdaoui de La Pupa, Il Secchione e Viceversa 2021. Nella casa del Grande Fratello Vip è entrata da single, ma pare che sia fidanzatissima con una persona che ha scelto di rimanere nell’ombra come fa sapere la pagina Instagram “Pipol Gossip”.

La confessione sul suicidio

All’interno della casa del Grande Fratello Vip, Nikita si è lasciata andare ad una drammatica confessione sul suo passato.

“Non è sempre una passeggiata semplice. Anche io da piccola ho affrontato un momento complicato. Perché io a 16 anni stavo prendendo una decisione molto drastica. Ho detto ‘non ho scelto io di essere in vita posso scegliere quando andarmene’ e volevo andarmene. Stavo preparando tutto il kit per andare e mi hanno bloccata in tempo”, le parole della modella.