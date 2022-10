Dopo la morte della regina ha ereditato più di un miliardo di dollari

I più cinici diranno che non tutti i mali vengono per nuocere, soprattutto se hai appena ereditato più di un miliardo di dollari

La Regina Elisabetta è morta lo scorso 8 settembre a Balmoral, in Scozia. La 96enne sovrana si trovava nella tenuta estiva e non aveva ancora terminato le vacanze, interrotte solo da alcuni incontri istituzionali. L’ultimo incontro ufficiale è avvenuto appena due giorni prima di morire con Liz Truss, la nuova Prima Ministra britannica nominata proprio da Sua Maestà.

Immediatamente dopo la morte della sovrana, decine di migliaia di britannici hanno affollato le strade di Londra, provando a dare un ultimo saluto alla loro amata regina. Il 19 settembre il funerale è andato in onda in mondovisione ed è stato trasmesso anche in Italia. Nel Regno Unito sta tenendo banco la questione relativa all’eredità della Regina Elisabetta, sembra che un suo erede incasserà cifre da capogiro. Vediamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

Il Principe William ha ereditato più di un miliardo dopo la morte di Elisabetta II

William è diventato da pochi giorni Principe del Galles e ha ereditato da sua nonna il Ducato di Cornovaglia, in precedenza gestito da suo padre. Questa proprietà vale circa 1,2 miliardi di dollari, si estende per quasi sessanta ettari e viene solitamente usata per finanziare attività pubbliche, private e di beneficenza. Ma William non è l’unico ad aver ereditato un grosso patrimonio dopo la morte della Regina Elisabetta.

Il testamento della sovrana non sarà pubblicato, come da tradizione, ma molti esperti reali hanno azzardato delle ipotesi. Non c’è soltanto il Duca di Cambridge tra gli ereditieri, ma anche suo padre Carlo, attualmente alle prese con alcuni problemi familiari. Il Re d’Inghilterra dovrebbe gestire il Sovereign Grant, il fondo pubblico riempito grazie ai soldi dei contribuenti. Questo fondo risale addirittura al 1760 ed è un vero e proprio sussidio alla Royal Family.

La Principessa Anna avrà diritto ad una parte minore di questo fondo, esattamente come Edoardo e Andrea. La sorella minore di Carlo III dovrebbe ricevere un nuovo titolo nobiliare, mentre Andrea potrebbe ereditare i cagnolini appartenuti alla regina. Kate Middleton avrebbe ereditato gioielli dal valore di più di cento milioni di sterline mentre non è ancora chiaro se Harry avrà diritto ad una parte dell’eredità.