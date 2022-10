Arisa è incontenibile, scontro di fuoco: i fan non l’hanno mai vista così!

Arisa è una star eccentrica, talentuosa e dal cuore grande, ma in questa occasione i fan l’hanno vista totalmente trasformata.

Se si pensa ad Arisa trasformata lo si fa tenendo in conto una possibile reazione agli attacchi quotidiani di Rudy Zerbi, ma in questo caso il braccio destro di Queen Mary di Mediaset non c’entra proprio nulla con lo scontro di fuoco vissuto dall’artista. Non si tratta di Dott. Jekyll e Mr. Hyde, ma di una situazione fuori dal comune.

L’occasione in cui Arisa ha letteralmente perso le staffe doveva essere una tipica situazione di gioia, ma alla fine sotto gli occhi dei fan è successo qualcosa di inaspettato.

La sua voce è sempre meravigliosa, un incanto nella vita reale, ma il battibecco ha avuto il centro dell’attenzione addosso. Ecco con chi ce l’ha e perché.

Arisa si difende con le unghie e con i denti!

Come se non bastasse della cantante se ne parla sempre più spesso. Addirittura al momento si vocifera persino che Arisa non sia più single ma che abbia una persona speciale ala proprio fianco. Insomma, le sorprese sono sempre tante, ma questa le batte tutte! Lo scontro choc lascia senza parole i fan, specialmente perché è accaduto sotto gli occhi del pubblico.

Arisa ha un cuore dolce, ma sa difendersi, non permette a nessuno di metterle i piedi in testa! Proprio per questo l’occasione del litigio è un evento a Gravina di Puglia, dopo aver cantato in onore della festa del Paese celebrata a San Michele Arcangelo, accade l’insospettabile.

Ha litigato con Fedele Lagreca, cioè il primo cittadino, il sindaco del luogo. Per quale ragione? Alla fine del concerto come è solita fare, perché è davvero una donna dolcissima, ringrazia tutti i presenti e chi ha lavorato per mettere in scena lo spettacolo.

Il punto è che subito dopo interviene il sindaco affermando che anche il Comitato della festa patronale va ringraziato, e mentre lo fa si gira verso la cantante che prontamente risponde, “Sì il comitato della festa patronale, ho ringraziato, c’è scritto sul globo? L’ho fatto.”

Da qui parte un botta e risposta incredibile, fatto di “sì” e “no”, ma anche dall’esortazione del sindaco a ringraziare di nuovo. Così, lei perde le staffe e dice ancora grazie a tutti e che lui non si deve innervosire, anzi è meglio che si gode il momento, perché lei sa fare il suo lavoro senza i suoi consigli.

Alla fine, Arisa scende dal palco. A detta di molti presenti davvero è stata carina e gentile, ma la furia del sindaco non finisce perché appena lei è sotto afferma: “Brava, vorrei ringraziare tutti”, come se avesse ancora da dire!