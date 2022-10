Test, cos’è quella cosa che ti fermi se è verde, ma continui se è rossa?

Il test del giorno ti lascia senza parole già dalla consegna: cos’è quella cosa che… Insomma è una sfida che merita di essere approfondita, ecco di cosa si tratta.

Ogni test che si rispetti deve essere difficile, altrimenti se la risposta fosse sempre scontata, ecco che nessuno dei nostri fedeli lettori ritornerebbe ad assaporare l’ebbrezza degli indovinelli quotidiani. Dunque, la sfida del giorno sembra contorta, ma fidati che la soluzione è molto più semplice del previsto. C’è una cosa che…

E’ corretto presentarti per intero la consegna, in modo da non confonderti, e per fornirti tutti gli strumenti che ti servono per risolvere l’enigma del giorno. Intanto, ricorda che si tratta di qualcosa di “davvero semplice”, non pensare a chissà cosa.

Adesso, ti condividiamo per intero il testo dell’indovinello:

“Cos’è quella cosa per cui ti fermi se è verde, ma continui se è rossa?”

Pensa quale potrebbe essere l’oggetto che è di questi due colori? Rispondi, e alla fine dell’articolo troverai la soluzione.

Risultato del test della cosa verde e rossa… che risposta!

Dire che la risposta esatta è a dir poco elementare, non è assolutamente una bugia! La soluzione del test è così semplice, che non avresti mai potuto pensarci!

Se ci ragioni su potresti subito pensare al semaforo perché i verbi “fermare” e “continuare” associati ai due colori, rimandano nell’immediato a questo oggetto, ma non è così. Perché in questo caso avviene il contrario, cioè che il verde ti fa fermare, mentre il rosso continuare.

Quindi, pensandoci ancora risulta evidente che la parte rossa sia piacevole, mentre quella verde no. Tra tutti gli oggetti, ci possono essere anche quelle “cose commestibili”, appunto il cibo!

C’è un frutto verde fuori e rosso dentro: l’anguria!

Allora, ci sei arrivato da solo? Se sì, ci vediamo al prossimo enigma, non mancare!