“Alfonso Signorini mi ha deluso”: dopo la diretta il conduttore viene colpito e affondato da Lui!

Alfonso Signorini dopo la diretta con il Grande Fratello Vip ha deluso proprio lui che non si è risparmiato nei suoi confronti.

Alfonso Signorini ha condotto l’ultima puntata di questa settimana del GF Vip in maniera tutt’altro che serena in quanto ha avuto una feroce discussione con Sara Manfuso. La concorrente ha ammesso di non essersi sentita protetta quando in lei è tornato il trauma di una violenza passata quando ha avuto un’incomprensione con Giovanni Ciacci in cui le aveva chiesto di mimare un’aggressione fisica.

Il conduttore non ha apprezzato la critica ricevuta, trovandola del tutto ingiusta in quanto non è riuscito a comprendere come mai se fosse così infastidita dal gesto del costumista delle star non si sia indignata subito ma ci abbia scherzato ed ironizzato per tutto il tempo. Tra i due la situazione è degenerata e Sara è stata cacciata dagli studi del GF Vip.

A distanza di ore da quel momento, il marito di lei, Andrea Romano ha rotto il silenzio su Alfonso Signorini ai microfoni di Un giorno da pecora rivelando che cosa ne pensa di tutta questa storia che ha trovato la sua dolce metà.

Andrea Romano, marito di Sara Manfuso, stronca Alfonso Signorini al GF Vip

Andrea Romano ha seguito la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, dove sta sbocciando un nuovo amore, e non ha apprezzato come sono andate a finire le cose esprimendo un certo disappunto nei confronti di Alfonso Signorini e di come ha gestito l’intera faccenda.

“Ieri ho visto la puntata del Grande Fratello Vip con grande partecipazione, e quanto è successo è stato molto deludente ai miei occhi“ ha rivelato senza troppi giri di parole durante il corso della sua intervista. “Soprattutto per quanto riguarda la reazione di Alfonso Signorini, che stimo come professionista” ha subito aggiunto.

“Sara non ha mai accusato Giovanni Ciacci di molestie. Mia moglie ha voluto condividere uno stato d’animo molto pesante, sviluppato in seguito a quell’episodio evidentemente involontario e alla infelice battuta di Ciacci (‘Dai, simuliamo una violenza sessuale’) che in lei ha riaperto una ferita dolorosa“ ha poi concluso, rivelando il suo punto di vista in tutta questa storia.