Emma Marrone e Vanessa Incontrada vengo prese di mira da Lui

Vanessa Incontrada ed Emma Marrone sembra che non abbiano niente in comune, ma non è così. La prima attrice e la seconda cantante, entrambe sono state vittima di bodyshaming negli ultimi anni.

C’è chi ha commentato le gambe di Emma sui social e chi invece ha criticato le curve della Incontrada.

Ma un solo uomo ha preso di mira entrambe le donne in una recente intervista. Il suo monologo non è piaciuto affatto, ma vediamo insieme di chi si tratta

Emma Marrone e Vanessa Incontrada sono entrambe delle donne bellissime e molto competenti nel loro ambito lavorativo.

Qualcuno, però, ha avuto da ridire sul loro aspetto fisico ritenendole non “abbastanza belle” per questa società.

Il programma Le Iene, durante l’ultima puntata, ha parlato molto di questo tema, come ad esempio l’intervista fatta a Belen Rodríguez.

Quasi tutta la diretta si è improntata sul concetto di bellezza e sul body positivity.

Un noto comico è intervenuto con un monologo scritto da lui e si tratta di Saverio Raimondo. L’uomo ha cercato di chiarire il suo concetto di bellezza parlando di Emma Marrone e Vanessa Incontrada, le due vip prese maggiormente di mira sui social per il loro aspetto fisico.

“Io ho avuto una er***ione davanti alle gambe di Emma Marrone. Anche quando Vanessa Incontrada ha fatto una copertina in cui si è mostrata n*da e grassa su Vanity Fair” racconta in modo inopportuno Saverio e continua: “E’ un gesto inclusivo, è una goccia nel mare, mi rendo conto… Anche se, nel mio caso, erano molte gocce… Ma è il gesto più inclusivo che un maschio etero possa farei nei confronti dei corpi non conformi”.

Un gentiluomo… Il web non ha apprezzato affatto le sue parole. Secondo vari utenti, Raimondo ha oggettificato il corpo delle due vippone mancandogli di rispetto.

Io penso che questa sua uscita non sia stata affatto garbata, ma tutt’altro.

L’obbiettivo di Saverio era quello di smettere di credere che ci sia una bellezza non “all’altezza” o che non sia abbastanza.

Il suo pensiero iniziale poteva essere anche bello, ma il web non lo ha compreso affatto. Alcuni, però, difendono il suo monologo e credono che molti abbiano frainteso il suo pensiero. Secondo molti, lui stava solamente cercando di parlare di alcuni tabù della nostra società.

Vanessa Incontrada ed Emma Marrone vengono prese di mira da Raimondo. Voi cosa ne pensate delle sue parole? Le trovare giuste?