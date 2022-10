orso delle prime settimane della settima edizione del Grande Fratello Vip, abbiamo visto Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini avvicinarsi molto. La gieffina ha assicurato di essere impegnata fuori dalla casa di Cinecittà, con tanto di sguardo sognante e innamorato, mentre l’ex di Belen Rodriguez ci ha tenuto a ripetere più volte che dopo la sua ultima relazione – che non ha intenzione di nominare ma si trova poi per magia sempre in ogni suo discorso – non ha tempo per l’amore o almeno per quello che non sia tutto da dedicare alla figlia Luna Marì.

Nonostante queste premesse Alfonso Signorini, insultato da Patrizia Rossetti, è certo che sia nata una nuova coppia e, in barbara alla squalifica di Ginevra che lui stesso ha proclamato in diretta Tv, sta facendo di tutto per far appassionare il pubblico di Canale 5 questa coppia. Intervenuto durante l’ultima puntata del Gf Vip Party, Ignazio Moser ha detto la sua sulla questione conoscendo bene Antonino visto il legame con la sorella della compagna.

