Belen Rodriguez si racconta a cuore aperto: svela la sua arma vincente!

Belen Rodriguez rilascia l’ennesima dichiarazione che lascia i fan senza parole: parla di qualcosa di inedito, mai ci si sarebbe aspettati una news del genere!

La televisione ha in Belen Rodriguez un volto che sta sempre più diventando un punto di riferimento. Non si può negare che il gossip sia fonte di grande interesse, specialmente quando si parla dei suoi affari di cuore, ma di recente le dichiarazioni su aspetti personalissimi della sua vita fioccano come mai negli ultimi anni!

Se pensavate che Belen Rodriguez non avesse più nulla da raccontare, vi state sbagliando di grosso: la conduttrice sgancia una bomba inedita! Nessuno avrebbe mai pensato che dietro tanto coraggio, ci fosse una situazione del genere.

E’ una donna forte, ma anche lei ha dei drammi personali.

Belen Rodriguez confessa tutto, ecco la verità

Come già accennato, di recente la showgirl argentina sta dichiarando sempre più informazioni sulla sua vita privata. L’ultima confessione di Belen su Stefano spiazza tutti, ma con la notizia del giorno la si guarderà con occhi diversi. E’ sempre la diretta interessata a confessare tutto, ecco di cosa si tratta.

Qui la vediamo in scena nel programma Le Iene in compagnia del suo partner in crime, il mitico conduttore Teo Mammuccari. Sono una squadra affiatata, soprattutto è la Rodriguez a rivelare perché non potrebbe mai fare a meno di lui.

L’argentina si mette a nudo in un’intervista sul magazine Gente, e rivela anche retroscena personali.

Il suo sogno è da sempre quello di fare la conduttrice, e la giovane showgirl crede di essere una “donna potente” al punto da dare il massimo grazie al suo impegno, ma sa anche riconoscere i propri limiti. Appunto, è conscia che senza una figura che affronta questo lavoro in modo più strutturato, come Teo, lei non sarebbe in grado di condurre da sola un programma. La ragione?

Non tiene a bada i tempi, si dimentica la pubblicità, insomma le piace essere spontanea fino in fondo! Imporsi sulla scena televisiva non fa per lei, le piace di più fare il lavoro di squadra.

Quindi, ha insistito molto con Davide Parenti per ottenere il ruolo, ma non potrà mai condurre sola lo show. Ecco le sue parole in merito alla questione:

“Non mi si addicono ruoli istituzionali, attenzione ai tempi, alla scaletta. Ma funziono in trasmissioni in cui si può portare un po’ di leggerezza ai telespettatori, riesco a trasmettere positività.”

Conosce bene le sue potenzialità e limiti, tra le dichiarazioni fatte le piacerebbe lavorare con Michelle Hunziker, crede che sarebbero una coppia scoppiettante! Quando le si viene chiesto perché hanno anche deciso di trattare temi come la salute mentale, lei ha dichiarato di volerlo fare perché estremamente importante sensibilizzare.

Lei stessa segue un percorso con uno specialista, e ne va fiera. Conclude dicendo che il suo sogno è fare un film con Pedro Almodovar! Insomma, può pur farcela, è una donna che sa cosa vuole e come ottenere ciò che desidera.