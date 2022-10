By

Storia da brividi: la terribile confessione di Gemma Galgani

Gemma Galgani è la protagonista indiscussa di Uomini e Donne. La donna si trova nel programma da dieci anni e ha ancora lo stesso obbiettivo del primo giorno in studio: trovare l’amore.

La donna ne ha passate tante nella sua vita, ma nonostante ciò a voglia di mettersi in gioco. Finché non riuscirà ad uscire con qualcuno che la ami, lei non si fermerà.

Durante una puntata di Uomini e Donne, Gemma decide di farsi conoscere meglio sia al pubblico che al futuro cavaliere che la sceglierà e fa una terribile confessione.



Gemma Galgani è una sognatrice anche un po’ ingenua per qualcuno. Lei crede che esista una anima gemella perfetta per lei e non vede l’ora di incontrarla.

Ormai sono dieci anni che la dama torinese si trova a Uomini e Donne e ancora nessuno, o quasi, è riuscita a portarla fuori dallo studio di Cinecittà.

Probabilmente Gemma ha capito che deve far conoscere di più del suo passato per poter essere compresa meglio, mentre spunta la scottante verità dal suo grande amore.

La Galgani, durante l’appuntamento pomeridiano, svela una nuova verità. La dama ha sempre detto di non aver avuto figli perché non hai mai conosciuto la persona giusta con cui costruire una famiglia.

Ecco che Gemma fa una terribile confessione e rivela di essere rimasta incinta, ma di averlo perso con il passare dei mesi. All’età di 40 anni, la dama era in dolce attesa, ma qualcosa non è andato per il verso giusto.

Questa storia è ancora molto nitida nella mente del volto di Uomini e Donne e ha ancora difficoltà nel raccontare quanto è accaduto.

I fan di Gemma rimangono spiazzati e mandano tantissimi messaggi di conforto alla dama, mentre spunta la promessa fatta a Maria De Filippi. Ne è passato di tempo, ma è ovvio che un fatto così terribile non si possa proprio dimenticare.

Gemma Galgani fa la terribile confessione a Uomini e Donne e il pubblico rimane scioccato. Dopo 10 anni assieme a lei, la dama è riuscita finalmente a liberarsi e a parlare di questo grande dolore. Gli utenti sperano sempre di più che trovi finalmente qualcuno perfetto per lei