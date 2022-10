Wanda Nara ha un altro per la testa: l’opinionista e Mauro Icardi non stanno più insieme

Wanda Nara e Mauro Icardi hanno ufficializzato la loro separazione nemmeno un mese fa. I due ci hanno provato più volte a recuperare il loro rapporto, ma qualcosa non è andato.

Ma adesso spunta la notizia sconvolgente: Wanda Nara ha giù un altro uomo per la testa. Il cuore della opinionista batte già forte, ma vediamo insieme di chi si tratta

Wanda Nara ha confessato di volersi separare con suo marito Mauro Icardi tramite il suo profilo Instagram. I fan della coppia si stanno ancora riprendendo da questa notizia, mentre Wanda ha già un altro per la testa.

Secondo alcuni rumors, Wanda si sta frequentando con il rapper sud americano L-gante. La notizia ufficiale arriva direttamente dal conduttore Pepe Ochoa che svela la grande indiscrezione.

“Abbiamo finito di registrare con Juana Viale e Mirtha Legrand e vi consiglio di non perdere il programma domani sera perché L-Gante conferma la sua relazione con Wanda Nara» confessa Pepe, mentre spunta la rivelazione sulla opinionista.

La nuova fiamma farà a breve una intervista esclusiva per raccontare tutto quello che è accaduto tre lui e Wanda, ma anche l’opinionista non perde tempo e risponde ad alcune domande su Instagram.

Da quanto la donna si è lasciata con Mauro Icardi passa molto tempo a rispondere ai quesiti dei suoi fan.

Ecco che un utente le chiede quale sia stato il regalo più bello che ha ricevuto nell’ultimo periodo. Wanda risponde in modo sincero e non lascia più dubbi.

“Una canzone, la più bella di tutte. Ma penso che non si deciderà mai a tirarla fuori” confessa la donna dopo aver svelato un grande dettaglio.

E’ ufficiale: tra Wanda Nara e Mauro Icardi non c’è più storia. La opinionista ha un altro per la testa e sembra proprio che non abbia voglia di tornare indietro sui suoi passi.

Non vedo l’ora che il rapper riveli tutti i dettagli su come è nata la loro storia. Mauro Icardi deve prestare molta attenzione