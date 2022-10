GF Vip, Signorini costretto a farlo prima del previsto: non ha avuto altra scelta

GF Vip: Alfonso Signorini è stato costretto a farlo prima di quanto aveva previsto con gli autori. Purtroppo non ha avuto altra scelta.

Il GF Vip è iniziato soltanto da poche settimane, ma ha già creato numerose dinamiche. Alcune di queste hanno senza alcun dubbio superato le aspettative, e non in positivo, ritrovandosi con numero di concorrente decisamente inferiore rispetto a quelli che immaginavano.

Purtroppo ciò, tra squalifiche e ritiri, non è stato possibile da evitare ed ora la casa più spiata d’Italia si trova con meno vipponi del previsto. Alfonso Signorini è con le spalle al muro e non ha potuto fare altro che anticipare ciò che avrebbe dovuto fare soltanto tra qualche tempo. Che cosa? Chiamare i rinforzi!

Al GF Vip 7 arriva proprio Lei per ripopolare la casa più spiata d’Italia per dare una nuova scossa ai concorrenti.

Anticipazioni GF Vip: Alfonso Signorini alle strette chiama proprio Lei!

Al GF Vip, dove sta nascendo una nuova coppia, stanno per arrivare i rinforzi e secondo quanto è possibile leggere sul vasto mondo del web potrebbe entrare proprio Helena Prestes cime riporta il portale Biccy.

Probabilmente il suo nome sarà nuovo alla maggior parte del pubblico del piccolo schermo, ma possiamo assicurarvi che invece è ben noto ad alcuni concorrenti che popolano la casa più spiata d’Italia. Di chi stiamo parlando? La prima è Nikita Pelizon, in quanto le due hanno preso parte a Pechino Express nello stesso team.

Il suo percorso non termina di certo qui in quanto pare che abbia avuto un flirt con ben due concorrenti. Uno di questi è Antonino Spinalbese, reduce dalla “separazione” con Ginevra Lamborghini che è stata squalificata dal programma a causa delle frasi pronunciate contro Marco Bellavia, mentre l’altro è Daniele Dal Moro, che almeno per il momento sta vivendo un po’ in sordina questo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia.

Helena Prestes al GF Vip darà senza alcun dubbio una scossa a tutti i suoi futuri compagni di viaggio che almeno per il momento sono un po’ scossi dagli eventi che li hanno visti coinvolti durante il corso delle prime settimane di permanenza.