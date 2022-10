Test intuitivo, riesci a scoprire la risposta esatta in 30 secondi?

Il test del giorno ha a che fare con il tuo sesto senso: quanto sei intuitivo? Rispondi correttamente in soli 30 secondi, sarà una sfida ardua.

Nel nostro sito potrai affrontare solo sfide difficili, altrimenti rischieresti di annoiarti! Metti in gioco le tue abilità migliori, e non perdere l’occasione di diventare un bravo solutore. La logica non deve mancar mai, ma neanche il tuo istinto va preso sottogamba, anzi è proprio questo quello che ti aiuterà a risolvere il test.

Hai visto questi due signori? Amano i nostri rompicapo, e si allenano con costanza per avere la mente attiva! Non ne perdere neanche uno, perché la soddisfazione nella risoluzione sarà tanta! Allora, cosa dovrai fare? Trovare la risposta esatta, in meno di un minuto, appunto soli trenta secondi!

Ti riscriviamo con maggior ordine la consegna in modo da avere tutte le informazioni necessarie per trovare la soluzione.

“Le donne non ce l’hanno, ma gli uomini sì. I cammelli ne hanno due, e anche le scimmie. Cosa sono?”

Ricorda che nel testo qui di fronte hai tutti i dati che ti servono per trovare la soluzione. Allora, che aspetti? Mettiti in gioco e sfrutta la tecnica migliore!

Soluzione del test, ecco la risposta che non ti aspetti!

Ti sveliamo la soluzione del giorno e ti forniamo anche la spiegazione che non ti aspetti.

Come ti abbiamo già accennato nel paragrafo precedente, nel testo del rompicapo ci sono tutte le informazioni che ti servono per risolvere l’enigma. Ovviamente, non potevamo non tirarti un bel tranello!

L’obiettivo è essere bravi a non cadere vittima degli inganni, perché la risposta esatta è proprio quella che non ti aspetti. Se osservi con attenzione nelle parole sopra elencate c’è una lettera che non è presente nella parola DONNE, ma c’è in tutte le altre elencate: UOMINI-CAMMELLI-SCIMMIE: hai capito qual è? La lettera M!

Allora, ci sei arrivato da solo? Se sì, ci vediamo al prossimo indovinello, non mancare!