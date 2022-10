Meghan Markle, un gesto che non piacque alla Regina Elisabetta

Questa decisione di Meghan Markle non piacque alla Regina Elisabetta, che ci rimase malissimo. La sovrana ci ha provato fino alla fine

Meghan Markle riesce sempre ad avere l’abilità di attirare l’attenzione dei media. Ogni volta che si fa vedere in pubblico o rilascia un’intervista, la sua faccia è sui tabloid di tutto il mondo. Ogni suo spostamento, compresi quelli personali, è seguito da decine di giornalisti, fotografi e paparazzi, alla ricerca di uno scatto rubato o di una dichiarazione fugace. A volte sembra di rivedere lo stesso interesse mediatico che aveva Lady Diana negli anni ’90.

Sappiamo che i rapporti tra l’ex attrice statunitense e la Royal Family non sono più quelli di una volta. All’inizio del 2020, Harry e Meghan hanno lasciato la Gran Bretagna per trasferirsi negli Stati Uniti d’America, precisamente in California. Da quel momento, la monarchia inglese ha subito un forte scossone. Eppure Meghan non ha avuto problemi soltanto con i parenti di suo marito ma anche suo padre, e li avrebbe risolti se avesse ascoltato la Regina Elisabetta.

I consigli (non seguiti) della Regina Elisabetta a Meghan

La Regina Elisabetta è morta lo scorso 8 settembre a Balmoral, in Scozia, dove stava passando gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare a Buckingham Palace. I suoi funerali sono stati trasmessi in mondovisione ed hanno rappresentato uno dei principali eventi degli ultimi anni. La regina è stata attiva fino all’ultimo giorno di vita e se n’è andata con qualche rimorso.

Uno di questi riguarda sicuramente suo nipote Harry e soprattutto Meghan Markle. L’ex stella di Hollywood ha un pessimo rapporto con suo padre da alcuni anni. Nel 2018, Thomas Markle ha venduto ad un tabloid britannico alcune foto di sua figlia. Da quel momento, i due hanno smesso di parlarsi e Meghan non ha mai voluto perdonare suo padre, nonostante alcune insistenze molto prestigiose.

Fu proprio la Regina Elisabetta, infatti, a chiederle di ricomporre i rapporti con suo padre ma l’ex attrice di Suits non ne volle sapere. Restò ferma sulla sua posizione e non ha mai fatto un passo indietro negli ultimi quattro anni. E difficilmente ne farà! Questo aneddoto è stato rivelato da Katie Nicholl, un’esperta reale, la quale ha affermato che la regina ha provato a convincere Meghan per diversi mesi, senza ottenere un risultato positivo. L’ex attrice statunitense non è andata a trovare suo padre nemmeno quando ha avuto un ictus.