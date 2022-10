Il test del giorno è così insolito che una volta consultata la risposta, rimarrai senza parole! Impara a risolvere qualsiasi enigma, ogni sfida va colta.

Cogliere le sfide al volo è un ottimo allenamento non solo per la mente, ma per essere pronti a tutto. Purtroppo non si nasce già capaci di saper fare tutto, ma sono le difficoltà che fanno crescere. Oggi il test sembra un po’ “strano”, ma in realtà è proprio dalle condizioni più semplici che puoi trarre la risposta.

E’ opportuno riscriverti per bene e per intero la consegna del rompicapo:

“Scompare quando si apre la mano. Cos’è?”

Sarà il frutto di una magia o si tratta di puro ragionamento logico? Solo un abile e rapido solutore può saperlo, mettiti in gioco. Alla fine dell’articolo, leggerai la soluzione.

Soluzione test della mano, che risposta assurda!

Persino un bambino ci ride su a crepapelle: non hai idea della risposta, resterai di stucco oltre che innervosito per non aver risolto da solo il test! Il rompicapo del giorno ha anche come obiettivo quello di strapparti un sorriso, per rendere la tua giornata piacevole e svagarti un po’ dalla routine.

Se sei qui per questa ragione, allora ti fai qualche risata, perché la soluzione sta proprio nel gesto della mano che si apre. Questo perché in successione cronologica e temporale, se tu apri la mano, significa che prima era chiusa: cos’è la mano quando è chiusa in sé?

La mano è semplicemente un pugno! Quindi, ciò che scompare è proprio il pugno, ci sei arrivato da solo? E’ questa la risposta che una volta scoperta ti avrebbe fatto impazzire! A volte, è nelle soluzioni più semplici, che non sono scontate, che si trova la spiegazione all’enigma del giorno.

Ci vediamo alla prossima sfida, non mancare e preparati a modo!