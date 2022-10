Gegia commette di nuovo lo stesso errore al Grande Fratello Vip 2022: la grave offesa ad Antonella Fiordelisi, il motivo è assurdo.

Gegia contro Antonella Fiordelisi. Non corre buon sangue tra l’attrice e l’ex schermitrice che non nasconde la propria antipatia nei suoi confronti al punto da averla mandata direttamente al televoto per l’eliminazione. L’antipatia tra Gegia e la Fiordelisi è nata durante la permanenza di Marco Bellavia. Antonella, una delle poche concorrenti ad aver provato ad aiutare Marco Bellavia, non ha gradito l’atteggiamento di Gegia nei confronti del conduttore di Bim Bum Bam.

La Fiordelisi, più volte, sia durante la convivenza quotidiana che durante le puntate serali, ha ribadito di considerare Gegia una “persona insensibile” per le frasi che ha rivolto a Marco. Antonella, inoltre, non ha gradito neanche la reazione che ha avuto Gegia dopo l’abbandono di Marco. “Ti sei messa a piangere per l’uscita di Ciacci e non ti sei dispiaciuta per Marco neanche dopo aver visto i filmati”, ha puntualizzato Antonella che, nel corso della settima puntata del Grande Fratello Vip 2022, essendo stata scelta dal pubblico come la preferita, l’ha mandata direttamente al televoto scatenando la reazione dell’attrice che, nel post puntata, l’ha offesa gravemente.

La grave offesa di Gegia ad Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 2022: bufera sul web

Dopo la puntata con Alfonso Signorini, nella casa del Grande Fratello Vip 2022, sono cominciati i commenti sulla serata. Gegia, in particolare, si è soffermata sulle nomination essendo finita al televoto con Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Giaele De Donà e Nikita. Se quest’ultimi sono finiti al televoto avendo ricevuto più voti durante le nomination, Gegia ci è finita per una scelta di Antonella.

La Fiordelisi, come preferita del pubblico, ha salvato Edoardo Donnamaria con cui ha avuto un piccolo battibecco, Attilio Romita, Pamela Prati, Wilma Goich, Alberto De Pisis e Giaele De Donà scegliendo di candidare all’eliminazione proprio Gegia la quale, nel post puntata, commentando la serata con Carolina Marconi e Nikita, ha detto: “Io non ho preso voti. A me mi ci ha mandato direttamente la zoccolet*a”.

Ma che cazzo 😱 ma questa donna è così troppo imbarazzante 😱 #gfvip pic.twitter.com/vwQRDp2ohg — 🍑 (@_comedincanto) October 11, 2022

Il video con l’insulto che Gegia ha rivolto alla Fiordelisi è diventato immediatamente virale sui social e scatenato la dura reazione degli utenti che condannano l’attrice per le uscite poco felici di cui si sta rendendo protagonista.