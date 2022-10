Ida Platano umiliata a Uomini e Donne: la dama colpisce senza pietà

Ida Platano è stata umiliata durante il corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne. La dama ha colpito senza alcuna pietà.

Ida Platano è ormai una delle protagoniste fisse del Trono Over di Uomini e Donne. La migliore amica di Gemma Galgani sta provando a trovare l’amore della sua vita, ma durante il suo percorso negli studi Elios di Roma non mancano confronti accesi con il suo storico ex fidanzato Riccardo Guarnieri.

Questa volta però lui non c’entra niente. O almeno in parte in quanto è stato oggetto dell’umiliazione della dama. Il tutto è iniziato con il ritorno in studio di Isabella Ricci, ex protagonista del programma, insieme a suo marito Fabio. Ida è intervenuta, insieme a Gemma, affermando di non voler rovinare questo magico momento ma volendo aggiungere di non essere molto d’accordo con lei in merito ad alcune dichiarazioni fatte sul proprio conto e sul suo percorso su Riccardo.

Immediata la replica di Isabella che ha umiliato Ida Platano a Uomini e Donne, infiammando gli utenti della rete come soltanto lei ha saputo fare durante il corso della sua permanenza negli studi Elios di Roma.

Isabella Ricci umilia Ida Platano a Uomini e Donne: parole di fuoco

Isabella Ricci è tornata a Uomini e Donne, dove nelle nuove registrazioni è accaduto qualcosa che non è mai successo in 20 anni di messa in onda, e ha deciso di replicare alle esternazioni di Ida Platano, mettendo i puntini sulle I in modo da non lasciare dubbi a possibili interpretazioni.

“Non credo negli amori che piangono e che ci ripensano“ ha esordito l’acerrima nemica di Gemma Galgani in studio. “È quello che io commento. Commento chi fa dell’amore tutto questo. Come persone adulte, quali siamo, diamoci degli obbiettivi. Ogni cinque minuti la stessa cosa“ ha poi aggiunto, sottolineando che lei non ha commentato la persona ma il metodo utilizzato che non poterebbe, come si è potuto vedere, a nulla di buono.

“Ida è questione di metodo, non della persona! Sono stata fortunata con Fabio? No, io avevo gli occhi per guardare in lui quello che cercavo” ha poi concluso e il pubblico non potrebbe che essere tutto dalla sua parte.