Colpo di scena a Uomini e Donne: mai successo in 20 anni di programma

Uomini e Donne ha servito l’ennesimo colpo di scena. Negli studi Elios di Roma è accaduto qualcosa mai visto prima in 20 anni dalla messa in onda del programma di successo di Maria De Filippi.

Uomini e Donne oggi ritorna sul piccolo schermo degli italiani con un episodio nuovo di zecca che ci mostra non solo le avventure delle dame e cavalieri più amati della tv ma anche la ricerca dell’anima gemella da parte dei nuovi tronisti. Nonostante la messa in onda torni soltanto oggi, il programma non va mai in pausa e nelle scorse ore all’interno degli studi Elios di Roma sono stati registrati i nuovi appuntamenti.

Ovviamente, non c’è manco bisogno di specificarlo, non sono mancati i colpi di scena in quanto durante il corso della registrazione è successo qualcosa mai accaduto in 20 anni di messa in onda in quanto ex volto del programma ha fatto il suo ritorno nelle vesti di corteggiatore e il pubblico della rete non vede l’ora che il tutto prenda in vita anche durante la messa in onda e non solo attraverso le anticipazioni di Uomini e Donne.

Anticipazioni Uomini e Donne: dopo anni ritorna nel programma come corteggiatore!

Secondo quanto riportato dalle nuove anticipazioni di Uomini e Donne, rivelate dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoover, negli studi Elios di Roma farà il suo ritorno una delle scelte degli ultimi anni nelle vesti di corteggiatore. Ma di chi stiamo parlando?

Lui è Alessio Campoli, scelta di Angela Nasti. Il giovane ha fatto il suo ritorno all’interno del programma, dove è arrivata la confessione da brividi di Gemma Galgani, per corteggiare la tronista Lavinia. Il suo percorso è rimasto ben impresso nel cuore del pubblico del piccolo schermo in quanto fu scelto dalla Nasti ma la loro relazione non durò nemmeno il tempo di lasciare gli studi televisivi che lei aveva compreso come non fosse adatto alla sua persona.

Alessio ora è pronto a fare il suo ritorno a Uomini e Donne e chissà che questa non sia la volta buona che segni per lui la scoperta di un amore. Alessio e Lavinia usciranno insieme dal programma oppure no? Per scoprirlo non ci resta che attendere le nuove puntate.