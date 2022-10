“Sei lo schifo d’Italia”: la gieffina prima della diretta umiliata

La gieffina è stata umiliata prima della diretta del Grande Fratello Vip con un messaggio che lascia decisamente poco spazio all’immaginazione.

Il GF Vip da sempre appassiona il pubblico del piccolo schermo degli italiani che mai come in quest’edizione partecipa attivamente alle dinamiche della casa più spiata d’Italia in quanto non solo durante il corso delle dirette settimanali con Alfonso Signorini vengono letti i loro messaggi lasciati sul web, ma c’è chi decide di recarsi fuori gli studi per urlare ciò che pensa.

Poco prima della prima diretta di questa settimana, infatti, è accaduto l’impensabile e una delle concorrenti è stata umiliata senza troppi giri di parole. Di chi stiamo parlando? Di Carolina Marconi che è stata offesa dalla Regina di Roma che ha scelto di recarsi fuori la casa più spiata d’Italia per urlarle tutto ciò che pensa di lei, seguita anche da commenti nei confronti del percorso di Gegia.

Carolina Marconi umiliata al GF Vip. Il pubblico sbotta: “Lo schifo d’Italia”

Secondo quanto urlato dalla donna fuori la casa del Grande Fratello Vip, Carolina Marconi non avrebbe condotto un percorso esemplare, per dirla alla buona, e per questo motivo secondo il suo parere sarebbe lo schifo d’Italia insieme ai suoi compagni di viaggio.

BULLISMO …MO PURE MANIACO NON CE STO… pic.twitter.com/UfMj5IYTL5 — La Regina De Roma (@lareginaderoma) October 9, 2022

Non solo Carolina però, come potete vedere dal video incorporato poco più in alto, la donna si rivolge anche a Gegia facendo riferimento ad alcune sue dichiarazioni su Marco Bellavia, che dopo la sua uscita dal programma non ha perdonato Ginevra Lamborghini.

La concorrente, infatti, aveva asserito che l’attore le avrebbe chiesto di fare cose sotto le coperte e lei si sarebbe rifiutata. La regina di Roma non crede a queste confidenze, asserendo che secondo lei dopo gli atti di bullismo subiti all’interno della casa più spiata d’Italia si starebbe anche provando a fare passare Bellavia come un molestatore.

Mai come quest’anno i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 di Alfonso Signorini stanno facendo discutere il pubblico del piccolo schermo che vuole far sapere la sua opinione in merito alle dinamiche nate durante il corso di queste settimane. I telespettatori non hanno alcuna intenzione di perdonare i vipponi per quanto fatto a Marco.