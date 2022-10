“Il problema è lui”: la gieffina si scaglia contro Luca Salatino

La gieffina si scaglia contro Luca Salatino: “Il problema è lui“

Gli animi al Grande Fratello Vip 7 si stanno surriscaldando. Tutti concorrenti hanno un carattere forte e non vedono l’ora di raccontare la loro storia anche se si lamentano che nessuno nella Casa gliela chieda.

Molti si sentono poco ascoltati o ancora dei pesci fuor d’acqua e questo porta a dei malumori.

Luca Salatino è uno tra questi. Durante gli ultimi due giorni si sente poco compreso e sente molto la mancanza della sua fidanzata Soraia.

Per questo motivo e, soprattutto dopo la litigata con Cristina Quaranta, l’ex volto di Uomini e Donne vorrebbe lasciare la Casa. Ecco che arriva un’altra gieffina a mettersi in mezzo e si scaglia contro di lui, ma vediamo insieme di chi si tratta

Durante la serata di sabato sera, Cristina Quaranta e Luca Salatino hanno avuto un forte scontro all’interno della Casa del GF Vip 7 e il gieffino è molto triste.

Ha litigato con una concorrente che riteneva amica e sente moltissimo la mancanza di Soraia.

Il motivo della discussione includeva proprio la fidanzata di Luca. Cristina, sottolineando il fatto che gli stava per fare una domanda provocatoria, chiede al gieffino se gli darebbe fastidio vedere Soraia massaggiata da un altro uomo.

Questa domanda gli viene posta dopo aver visto che Salatino si faceva fare dei massaggi da Nikita.

Luca si infervora e cerca la pace in compagnia di Antonino Spinalbese, appena sbugiardato da una persona vicina.

Durante questa litigata era presente anche Elenoire Ferruzzi, gieffina che è molto coinvolta da Luca.

Nonostante il sentimento che prova per lui, è stanca del suo comportamento e si scaglia contro Salatino in un momento di relax con Patrizia Rossetti.

“Io dico quello che penso, questo gioco non fa per lui. Io gli voglio bene e lo sa però… Non è per nessuno questo gioco, è per pochi. Noi non facciamo diventare il pungibol le altre persone. Io gli insulti non li reggo, perdonami. Io non sono più disposta ad accettare certe cose” commenta duramente Elenoire e continua: “Noi abbiamo una struttura completamente differente dalla sua, ovviamente con delle fragilità e tutto. L’ho scusato più di una volta ora basta… non capisco più il suo stato d’animo.”

La gieffina poi si sfoga anche con Charlie Gnocchi sottolineando le stesse problematica. “Non è il problema della fidanzata, il problema è lui interiormente, lui si è ancorato ad una persona (Soraia, ndr)” conclude Elenoire.

Luca si risveglia dopo la brutta discussione ed è molto provato dal gioco, mentre Rocco Siffredi dice la sua sul reality show. Non si sente bene e sembra che stasera voglia riferire ad Alfonso Signorini la sua scelta: abbandonare il GF Vip.

Elenoire Ferruzzi si scaglia contro Luca Salatino, ma senza dirgli le cose in faccia. Forse lei riuscirà a far pensare il concorrente e magari non lascerà più il reality show. Non ci resta che guardare la puntata di stasera