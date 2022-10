GF Vip 7, Rocco Siffredi dice la sua: ‘Deve cambiare tutto!’

Rocco Siffredi è uno con le idee chiare: dice la sua sul GF Vip, niente dovrebbe essere per com’è! Durissimo lo sfogo del Re del porno italiano.

Il personaggio di Rocco Siffredi è molto particolare, perché è un vero professionista dell’arte del porno, e mai nessuno avrebbe potuto immaginare che si sarebbe esposto sul GF Vip. L’edizione corrente fa acqua da tutte le parti, ed ecco cosa consiglia l’esperto del cinema pornografico.

Rocco Siffredi c’entra ben poco con il GF Vip, ma una cosa è certa: in campo di regia se ne intende, eccome! Il mondo della pornografia non è semplice, ma possiamo affermare che lui ne è il re dichiarato.

Amato dal popolo del web e da intenditori di pornografia cinematografia e online, è un attore e regista di rilievo che decide di dare un consiglio spassionato al reality.

Rocco Siffredi non si contiene, cosa pensa del GF Vip

Tra gli accesissimi scontri non possiamo non ricordare quello del caso di Sara Manfuso, per la quale è sceso in campo qualcuno a proteggerla, nessuno si sarebbe aspettato una reazione del genere. Così, a quanto pare tra una faida e l’altra, dall’esterno arrivano delle chicche che non possono passare inosservate, ma stravolgono tutto.

Il re del porno non è d’accordo con quanto visto in tv. Non è mai stato un gieffino, ma di televisione e riprese se ne intende, anche perché seleziona lui stesso i protagonisti delle sue forme d’arte.

Quindi, la scelta degli attori per Rocco Siffredi è di vitale importanza. Ecco che ci sono tantissimi giovani che passano tanto tempo per prepararsi ed essere all’altezza, perché lui anche si dimostra severo nelle audizioni. Stesso pensiero lo estende al GF Vip.

Ritiene che troppo caos è accaduto in periodo così breve, specialmente il caso di Marco Bellavia ha destabilizzato anche lui. Per non parlare di coloro che se ne vanno perché si sono stancati, e chi non sa più cosa dire per non rimanere. Insomma, afferma una cosa in maniera chiara e distinta:

“Ciò che si è verificato al GF Vip nei confronti di Marco è inaudito! La cosa migliore sarebbe chiudere baracca e riformare il cast, non è questa la televisione che si meritano gli italiani.”

Lo ha scritto su Twitter, ed i fan lo hanno subito acclamato! Diciamo che per quanto sia una soluzione apprezzabile dalla maggior parte del pubblico a casa, non la si piò concretizzare perché ci sono troppi contratti e clausole in ballo.

Ciò che lo distingue, come sempre, sono le sue idee: non ce l’ha con il reality, ma con il format! Il pubblico si deve divertire, e con loro questo non avviene.