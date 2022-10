GF Vip, parla l’ex di Marco Bellavia: ‘non l’ha mai fatto, non è stato giusto!’

GF Vip 7, Marco Bellavia è ancora al centro del ciclone: spunta dichiarazione inedita che stravolge quanto conosciuto finora! Nessuno ci avrebbe creduto.

La situazione nella casa più spiata di Cinecittà, il GF Vip non si è ancora stabilizzata del tutto dopo il caso di Marco Bellavia. Come se non bastasse, arrivano echi dal passato, i quali finiscono per cambiare la carta in tavola. Quasi nessuno era a conoscenza degli ultimi dettagli dichiarati proprio dall’ex del diretto interessato.

Il caso di Marco Bellavia al GF Vip ha indignato tutta Italia, perché anche chi non segue il reality, ha a cuore la situazione dell’ex componente dei Bee Hive nel live action di Kiss me Licia con Cristina d’Avena.

Lasciato da solo dai suoi compagni di squadra, torna a far parlare di quanto accaduto, ma è l’ex compagna a svelare retroscena inediti.

Ecco quanto dichiarato ai media, e la reazione dei fan che si sono appassionati alla vicenda.

GF Vip 7, parla l’ex di Marco Bellavia, fuori la verità!

Come se non bastasse c’è già di suo molta bufera all’interno della casa. Lo scontro tra Sara Manfuso e Signorini è andato oltre i limiti, e soprattutto non sembrerà finire a breve, anzi se ne parlerà ancora per un po’. Proprio come accade al caso del gieffino che ha colpito al cuore il pubblico a casa, e ha fatto chiarezza sulla complessità della malattia mentale.

Elena Travaglia è il nome dell’ex di Marco, ed anche la mamma del giovane Filippo, il primogenito del membro dei Bee Hive. Decide di rompere il silenzio perché è stata una delle persone più vicine al gieffino, ma non solo. Sono rimasti in ottimi rapporti, perché il vip è una persona dal cuore grande. La confessione al settimanale Di più.

Lo ha difeso a spada tratta sui social media, ma a quanto pare non è bastato. Continua con un messaggio inedito, ma che colpisce dritto al cuore: non aveva mai saputo dei problemi del concorrente, non prima del reality.

Ha conosciuto un Marco allegro, spensierato e burlone, un uomo con il quale ci si diverte e non ci si annoia mai. Prima di entrare nel reality, confessa l’ex, ha fatto due visite psicologiche e persino le analisi del sangue, andava tutto bene. Nemmeno nei loro tre anni di relazione, dal 2005 al 2009, sono emersi i suoi “mostri”, mentre nella casa sono venuti subito fuori.

L’ultima frase spiazza, e forse fa ulteriore chiarezza sulla verità:

“E’ sempre stato un uomo forte, allegro e giocherellone che purtroppo, però, non ha mai avuto molti amici, soltanto troppi conoscenti. Forse la difficoltà a rientrare nel mondo dello spettacolo dopo aver conosciuto il successo, piano piano lo ha consumato.”

Forse la poca comprensione e il non avere amici fidati al proprio fianco, è stato il duro colpo che lo ha reso irrimediabilmente triste. Sa tutto di lui, conosciuto nella discoteca più rinomata di Milano, è stato lui l’intraprendente a fare il primo passo, confessa lei.

Da allora, non si sono lasciati più, anche adesso che sono separati, sono in buoni rapporti.