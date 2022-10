Conosci questa barzelletta? Scommettiamo che non l’hai mai sentita?

Vediamo se conosci questa barzelletta. Paolo dice di averla riconosciuta subito, pur non avendola mai sentita prima. E tu, la conosci o no?

Francesca incontra il suo amico Carlo e i due iniziano a parlare del più e del meno. Dopo alcuni minuti, i due amici decidono di rivedersi a cena insieme ad altre persone. Si vedono la sera stessa e, ad un certo punto, Francesca interviene e afferma: “Oggi ho sentito Paola, mi ha raccontato questa barzelletta ed è molto divertente”. A quel punto, la donna inizia a raccontarla ai suoi amici.

Carlo ascolta la barzelletta per dieci secondi e poi interrompe la sua amica, affermando di conoscerla già. “Allora Paola l’ha raccontata anche a te ieri?”, gli risponde Francesca ma Carlo le rivela di non averla mai sentita prima. Come si spiega questa affermazione? Come faceva Carlo a conoscere la barzelletta senza averla mai sentita prima? Ragiona con calma e poi rispondi, trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Carlo afferma di conoscere la barzelletta ma non l’hai mai sentita prima, questo vuol dire che è proprio lui ad averla inventata. Ecco perché l’ha riconosciuta dopo pochissimi secondi. L’ha raccontata a Paola e poi è arrivata fino a Francesca, la quale non poteva sapere che l’inventore di quella barzelletta fosse proprio il suo amico, evidentemente divertito dalla situazione. Lo avevi capito?