Cosa ti impedisce di essere felice? Scegli una sedia e lo scoprirai

C’è qualcosa che non ti permette di sorridere in questo momento? Pensi di non essere realmente felice? Questo test risponderà alle tue domande

Hai mai provato a guardarti dentro e a comprendere in quale direzione sta andando la tua vita? Credi che ci sia qualcosa che non va ma non riesci a capire di cosa si tratti veramente? Spesso capita di avere la sensazione di non essere felici ma di non comprenderne fino in fondo il motivo. Non è successo nulla di grave ultimamente, eppure sei giù di morale. Perché?

Oggi proveremo a dare una risposta a questa domanda grazie al test delle sedie. Non dovrai fare altro che sceglierne una e poi scorrere il testo verso il basso, alla ricerca del profilo abbinato alla tua sedia preferita. È importante ricordare che questo test non ha nessuna validità scientifica e che si tratta soltanto di un semplice passatempo per le nostre lettrici ed i nostri lettori.

Perché credi di non essere felice? Scegli una sedia e lo scoprirai

Guarda con attenzione l’immagine in basso, abbiamo tre sedie completamente diverse: nel primo riquadro c’è una sedia semplice, nel secondo puoi notare una poltrona e nel terzo c’è un trono. Quale scegli? Quale riquadro ha attirato per primo la tua attenzione? Fai la tua scelta e poi scopri qual è il tuo profilo. Riceverai molte informazioni nuove sulla tua vera personalità.