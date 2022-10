Marco Bellavia non perdona, Ginevra Lamborghini senza speranze: “Non vi nego…”

Marco Bellavia non ha alcuna intenzione di perdonare dopo il Grande Fratello Vip. Ginevra Lamborghini è senza speranze e prima della diretta con Alfonso Signorini svela come stanno davvero le cose.

Marco Bellavia, nonostante abbia abbandonato la casa del GF Vip da una settimana circa, continua ad essere uno dei protagonisti indiscussi di questa settima edizione del reality show di Alfonso Signorini in quanto è stato l’unico concorrente nella storia ad aver abbandonato il programma a causa degli atteggiamenti da veri e propri bulli da parte dei suoi compagni di viaggio.

Gli stessi però hanno pagato per i gesti commessi. In particolar modo Ginevra Lamborghini che è stata squalificata per aver detto che l’attore meritava di essere bullizzato. Ora lei, attraverso i suoi canali social, ha rotto il silenzio in merito a questo argomento rivelando di aver cercato un contatto con lui dopo la fine di quest’esperienza ma Marco non sembrerebbe essere interessato ad approfondire la questione.

Ginevra Lamborghini ha vuotato il sacco su Marco Bellavia dopo il GF Vip e le sue parole sono tutt’altro che dolci.

Ginevra Lamborghini rompe il silenzio su Marco Bellavia dopo il GF Vip

Ginevra Lamborghini dopo il Grande Fratello Vip, dove potrebbe iniziare una vera e propria battaglia legale, sul suo profilo Instagram ha scelto di rispondere alle curiosità degli utenti della rete e tra questi non è mancata una domanda su Marco Bellavia in quanto c’è chi le ha chiesto se ha avuto modo di poterlo sentire dopo quanto è accaduto durante il corso dell’esperienza nella casa più spiata d’Italia.

La sua risposta non è tardata ad arrivata ed ha rivelato ogni cosa: “Non vi nego che in questi giorni ho cercato di contattare Marco Bellavia. Però non ho ancora ricevuto risposta ma è del tutto comprensibile” ha esordito l’ex concorrente di Alfonso Signorini che sta provando a rimediare agli errori commessi.

“La mia speranza è quella di poterlo incontrare dal vivo. Di potergli parlare, poterlo abbracciare e cercare di superare insieme questo brutto momento che lui sta attraversando” ha poi aggiunto. “Perché io gli sono vicina. Quindi assolutamente mi andava di scrivergli” ha infine concluso.