Antonino Spinalbese è tra i vipponi più chiacchierati del GF vip 7: parla una persona a lui vicinissima, e sgancia una bomba clamorosa!

Restare di stucco al GF Vip 7 non fa più sorpresa, ma Antonino Spinalbese è senza dubbio un giovane apprezzatissimo, e fonte di stupore. Simpatico e umile al tempo stesso, è tra i favoriti del pubblico. All’inizio è stato molto vicino a Ginevra Lamborghini, al momento sta cambiando le dinamiche del gioco dopo la squalifica, e da fuori qualcuno dice la sua stravolgendo tutto.

L’hair stylist più cliccato del momento è Antonino Spinalbese, attualmente gieffino della casa del GF Vip. Cosa sta succedendo? C’è qualcuno a lui molto vicino che si rende conto di qualcosa. Attraverso i suoi atteggiamenti si rende conto che c’è qualcosa per cui si è parlato troppo presto.

Così, tra una dichiarazione e l’altra, il suo amico lascia letteralmente senza parole.

GF Vip, tutta la verità su Antonino Spinalbese, parla lui

Le lacrime non mancano al GF Vip, di recente un gieffino si è lasciato andare ad un pianto triste. Non stiamo parlando del protagonista di oggi, anche se senza ombra di dubbio Antonino Spinalbese si è mostrato triste all’uscita d Ginevra Lamborghini, ma c’è qualcuno che con l’occhio lungo vede e guarda lontanissimo. La situazione è stata visionata in modo troppo frettoloso, appunto è stato “troppo presto”, ecco perché, e soprattutto di cosa si tratta.

A parlare è Ignazio Moser, bellissimo e talentuoso campione di ciclismo ed influencer. Anche lui ha fatto il GF Vip, nell’anno in cui ha partecipato ha conosciuto Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen, e proprio per questo negli anni in cui Antonino Spinalbese è stato fidanzato con la sorella maggiore, lo ha conosciuto per bene.

Si è parlato di una complicità tra i due vip, ma in realtà quello che ha visto l’atleta, è “molto poco”. Questa love story platonica è stata giudicata prima del tempo, in maniera del tutto frettolosa.

Afferma proprio così: “Secondo me è stata troppo breve la conoscenza. In un reality è vero che tutto vale doppio, che si vivono momenti intensi, che magari fuori vivi in sei mesi. Ma da qui a dire che possano stare bene insieme credo che ne passi un po’.”

Come se non bastasse, conclude affermando che non ha capito chi possa essere il tipo del gieffino, quindi non si può sbilanciare. Mentre sul flirt con Giaele parla chiaramente dicendo che l’amico non è tipo da “amore libero”, anzi sembrerebbe molto tradizionalista e geloso da questo punto di vista!