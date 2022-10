By

“Sono gay“: la pop star più amata ammette tutto

Finalmente e poco alla volta, il mondo sta aprendo un po’ di più la mente. Si parla più attivamente di tematiche come il coming out, la bisessualità e l’omosessualità.

Molti giovani si trovano tuttora in difficoltà nel parlare della propria sessualità per paura delle conseguenze delle proprie parole.

Alcuni, però, si ritrovano nei comportamenti dei propri miti ed è grazie a loro che trovano la forza di essere quello che sono.

Una delle pop star più amate si fa vedere in un look totalmente diverso dal solito e finalmente ammette tutto. “Sono gay” esclama guardando la videocamera, ma vediamo di chi si tratta

“Sono gay“: la pop star più amata ammette tutto

Oggi parliamo di una delle pop star più amate e controverse. Si parla di Madonna, cantautrice, attrice e ballerina nota in tutto il mondo.

La cantante fa molto parlare di sé sia per le sue hit, ma anche per i suoi look e scelte estreme. Madonna è tutta da scoprire e non smette mai di sorprenderci, mentre diventa nuovamente Madame X.

Anche lei, come altri personaggi famosi, è appena approdata sulla nuova piattaforma social TikTok. In questo mondo puoi pubblicare dei brevi video e entrare in contatto con tutto il globo.

Con quasi tre milioni di followers, la pop star sta spopolando su questo social ed è proprio qui che Madonna ammette tutto.

La cantante ha pubblicato un video alquanto controverso. La donna si è tinta i capelli di fucsia e indossa un corpetto e pantalone tutto bianco.

Il video guadagna 10 milioni di views e ha fatto molto discutere i social. Madonna si riprende con delle mutante in mano dello stesso colore dei suoi capelli e scrive in sovraimpressione: “Se non faccio canestro, sono gay“.

Ecco che la pop star prova il tiro verso il cestino, ma non riesce. Guarda la telecamera e sorride.

Molti sono rimasti sorpresi dal suo nuovo look, ma soprattutto dal video in sé.

E’ noto da molto che Madonna è bisessuale, ma perché sottolinearlo proprio oggi? Sembra quasi che ci sia qualcosa che non gli torni o che voglia rispondere a delle domande implicite.

Forse è contro al coming out appena reso noto del calciatore Iker Casillas. La notizia sta facendo il giro del mondo e sta aprendo tantissime polemiche, mentre Madonna trema di fronte ai Maneskin.

Non si capisce il motivo del gesto di Madonna, ma la pop star ammette nuovamente tutto. Cosa pensate del suo look e secondo voi, perché ha fatto questo gesto?