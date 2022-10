By

Stefano De Martino svela dei dettagli segreti sulla sua relazione con Belen Rodríguez

Stefano De Martino e Belen Rodríguez sono tornati insieme. I due si sono conosciuti quando Stefano era un ballerino professionista per Amici di Maria De Filippi.

Lasciata la cantante Emma Marrone, il ragazzo intraprende una storia d’amore con la modella argentina.

La coppia è innamoratissima tanto di decidersi di sposarsi. Dal loro matrimonio nasce il piccolo Santiago, ma qualcosa non va e i due decidono di separarsi.

Durante la quarantena obbligatoria data dalla pandemia mondiale, Belen e Stefano decidono di riprovarci, ma anche a questo giro la loro frequentazione non va bene.

La Rodríguez poi si innamora del suo hair-stylist Antonino Spinalbese da cui, dopo un anno, ha una bellissima bambina di nome Luna Marì.

Poco dopo la nascita della neonata, la modella argentina ritrova un feeling con De Martino e i due tornano insieme.

Adesso sono felici e molto complici e entrambi preferiscono tenere la loro relazione privata. Ma ecco che Stefano svela dei dettagli intimi della loro relazione. Vediamo insieme cosa ha rivelato

Belen Rodríguez e Stefano De Martino sono tornati insieme per la terza volta e sembra proprio che questa sia quella giusta.

Entrambi si sono affermati nel mondo dello spettacolo e sono felici dei loro successo.

Mentre la modella è un po’ più aperta sulle sue relazioni amorose, Stefano invece è più discreto e ha difficoltà a parlare della sua vita privata.

Finalmente, però, trova il coraggio di aprirsi e racconta alcuni dettagli della sua relazione con Belen ai microfoni di Vanity Fair, dopo essere stato in dolce compagnia.

Stefano parla delle sue serate a casa sua con la bella Rodríguez e i loro figlio Santiago. Una realtà lontana dai riflettori di cui si sa poco o nulla.

“Abbiamo gusti differenti” rivela il conduttore parlando dei gusti cinematografici della sua famiglia: “Senza contare che io la sera vado in coma istantaneo appena mi sdraio Lei ha più facilità a gestire il telecomando. Io, essendo molto in giro per lavoro tra Milano e Napoli, quando sono solo guardo le mie serie e la risolvo così“.

Ma a comandare in casa è proprio il più piccolo: Santiago. Il bimbo sta diventando grande e con la crescita anche i suoi gusti stanno cambiando.

“Santi è quello che decide cosa vedere in casa noi ci adeguiamo a lui. La cosa bella è che siamo passati dai cartoni a Stranger Things. È grande, i nostri interessi si stanno incontrando, e questa cosa è divertente” commenta Stefano.

Il piccolo è attratto dalla grafica dei cartoni animati e di come questa sia cambiata e si sia sviluppata con il tempo.

De Martino continua a non svelare altri dettagli della sua privacy. Secondo lui se ne è parlato fin troppo e “Adesso che abbiamo sia io che lei un’identità lavorativa definita sarebbe un peccato se l’attenzione si spostasse su un bacio o un abbraccio in diretta”.

Ma il gossip ha influenzato la sua vita professionale? “Dei pregiudizi ho sempre fatto un vantaggio: quando l’aspettativa è bassa, è più facile stupire” conclude il conduttore dopo che Belen ha svelato dei retroscena surreali.

Stefano De Martino svela dei dettagli sulla sua relazione con Belen Rodríguez. Le sue parole rendono la coppia più umana e “normale”. Talvolta è difficile immaginarsi come siano i personaggi famosi nella loro vita di tutti i giorni