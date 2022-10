Mara Venier, colpo basso a Maria De Filippi: l’affondo in diretta non passa inosservato

Mara Venier ha sferrato un colpo basso a Maria De Filippi durante il corso della diretta e le sue parole non sono passate inosservate agli occhi del pubblico della rete.

Mara Venier nelle scorse ore è tornata in onda sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo appuntamento della sua storica Domenica In, che sembrerebbe essere arrivata all’ultima edizione da lei condotta. Tra i vari argomenti affrontati in studio non poteva di certo non parlare del lancio della nuova edizione di Ballando con le stelle e tra una confessione e l’altra alcune sue parole sono sembrate essere una vera e propria frecciata a Maria De Filippi.

Il tutto, manco c’è bisogno di dirlo, ha diviso gli utenti della rete ma una cosa è certa: le parole di Mara Venier non sono passate di certo inosservata facendo un gran rumore tra il pubblico che ormai segue sempre il tutto con estrema attenzione.

Maria De Filippi: la frecciata di Mara Venier divide gli utenti del web

Mara Venier a Domenica In, dove ha fatto un’amara confessione sul suo passato, si è complimentata con Milly Carlucci per gli ascolti raggiunti con Ballando con le stelle, dove anche quest’anno non sono mancate le polemiche, utilizzando delle precise parole che hanno fatto storcere il naso agli utenti della rete. Ecco che cosa ha detto alla sua collega:

“Milly, un successone, da 11 anni non c’erano questi ascolti“ ha esordito la zia più amata d’Italia durante il corso della diretta della sua fortunatissima Domenica In per poi aggiungere: “Sei la regina!”

Per gli utenti della rete queste parole sono state un colpo basso a Maria De Filippi, che da anni vede i suoi programmi scontrarsi con quelli della Carlucci durante la sfida del sabato sera, non apprezzando il tutto. C’è però chi crede si tratti soltanto di un malinteso in quanto la Venier non ha mai nascosto di avere un ottimo rapporto con la moglie di Maurizio Costanzo, che è stata anche ospite del suo programma, e che l’amicizia nei suoi confronti non debba per forza escludere la stima nei confronti della Carlucci.

Il web però è diviso: le parole di Mara segnano una rottura con la De Filippi o si tratta soltanto di un malinteso?