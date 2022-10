I tre segni zodiacali più fortunati di questa settimana: la classifica

Chi è nato sotto uno di questi tre segni zodiacali può sorridere: sarà molto fortunato nei prossimi giorni e dovrà assolutamente approfittarne

La fortuna aiuta veramente gli audaci? Probabilmente è così, d’altronde un vecchio detto recitava: “Chi non risica non rosica”. Ed è giusto che sia così, spesso la dea bendata bacia coloro che fanno un investimento o che rischiano, anziché accontentarsi. Forse la fortuna premia chi rifiuta la mediocrità e pensa di poter salire piano piano, gradino dopo gradino. Ma a volte la fortuna è veramente cieca.

Questa settimana sarà molto speciale per almeno tre segni dello zodiaco. Accadranno cose divertenti e potrebbero esserci anche degli incontri amorosi. Ognuno di questi segni zodiacali vivrà una settimana indimenticabile, soprattutto chi salirà sul gradino più alto del podio. Pensi che il tuo segno si trovi in vetta? Scoprilo leggendo la classifica dei segni zodiacali più fortunati di questa settimana.

I segni zodiacali più fortunati nei prossimi giorni: il podio

Toro: uno dei segni più fortunati della settimana è sicuramente il Toro. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha già vissuto dei momenti magici ultimamente e nei prossimi giorni riuscirà a dare continuità a questo periodo positivo. Nella seconda parte di ottobre potrebbero arrivare sgradite sorprese ma adesso è il momento di godersi la vita e non pensare al futuro. Ai problemi penserai più tardi!

Pesci: al secondo posto in classifica troviamo il segno dei Pesci. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco approfitta ancora della buona sorte arrivata nel mese di settembre. Alcuni investimenti stanno dando i loro frutti e questo è il momento giusto per battere cassa. Soprattutto in ambito professionale, chi è nato sotto questo segno dello zodiaco riuscirà ad ottenere diverse soddisfazioni nei prossimi giorni.

Cancro: il primato di questa curiosa classifica va al segno del Cancro. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco passeranno molti momenti felici in compagnia dei propri cari. Questo è un periodo abbastanza stressante ed il Cancro non chiede altro che un po’ di tregua, ed è proprio ciò che otterrà nei prossimi giorni! Arriverà finalmente il relax ed il tempo libero sarà tanto. Non bisogna abituarsi però, questo idillio non durerà a lungo.