Elisabetta: Harry avvertito tardi della sua morte: atto voluto o involontario?

Il Principe Harry avrebbe ricevuto molto in ritardo la comunicazione della morte della Regina Elisabetta: lo hanno fatto di proposito?

Il Principe Harry è uno dei personaggi più amati della Royal Family, nonostante non abbia più ufficialmente il titolo nobiliare e non viva più con la sua famiglia. Da oltre due anni (a gennaio saranno tre), Harry e Meghan Markle hanno lasciato il Regno Unito per trasferirsi negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro villa si trova nella zona residenziale di Montecito ed ha un valore di circa 14 milioni di dollari.

Tutti abbiamo visto Harry arrivare in Scozia in ritardo quando è morta sua nonna, lo scorso 8 settembre. La Regina Elisabetta si trovava ancora nella sua residenza estiva quando è defunta. Ma perché il secondogenito di Carlo, che si trovava a Londra quando ha ricevuto la notizia, è arrivato così tardi? Alcune indiscrezioni provenienti dai media britannici avrebbero rivelato il mistero.

Harry avvertito tardi delle condizioni di sua nonna: ecco il perché

Secondo le fonti ufficiali, Elisabetta II è morta alle 15:10 dell’8 settembre 2022. Il Principe Harry è arrivato a Balmoral dopo le 19. I Sussex hanno preso un volo privato, costato trentamila sterline, da Luton alle 17:45, atterrato ad Aberdeen alle 18:47. Poi hanno continuato in auto. Per questo motivo, Harry non ha fatto in tempo a salutare sua nonna, morta già da diverse ore.

Ma la notizia che ha fatto scandalizzare il popolo britannico è un’altra: Carlo avrebbe avvertito suo figlio soltanto alle 18:25, quando era già in volo verso la Scozia. Perché Harry sarebbe stato avvertito tre ore dopo la morte di sua nonna? Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, sembra che la confusione abbia regnato sovrana durante le ore immediatamente successive alla morte della sovrana.

Ormai sono pochi i membri della Royal Family in contatto con Harry e Carlo non avrebbe avuto il tempo di chiamarlo fino alle 18:25. Inoltre, sembra che l’attuale Re d’Inghilterra avesse già fatto alcune telefonate ai figli alcune ore prima, chiedendo ad Harry di non portare con sé sua moglie. Secondo alcune ipotesi, la telefonata sarebbe arrivata soltanto alle 18:25 a causa di uno screzio tra padre e figlio, dovuto alla richiesta di lasciare a Londra l’ex attrice statunitense.