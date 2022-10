By

Il test dell’assassino ha delle semplici regole da rispettare, oltre queste sarai in grado di fornire la risposta esatta in un minuto?

La sfida del giorno è molto interessante, ma attento a non finire fregato dai tranelli che possiamo giocarti. Il test ha come protagonista un cattivo, appunto un assassino, e l’obiettivo è trovare la via di fuga. Leggi con attenzione la consegna e suggeriscigli che strada intraprendere, solo tu puoi aiutarlo. A fine articolo avrai soluzione e spiegazione.

Nessun test ha risposte scontate, persino il più semplice. Nella sfida del giorno sei il protagonista che sta vagando nel bosco, finché non ti ritrovi in una caverna. Ci entri dentro, ma senti subito la presenza di un’altra persona.

Infatti, trovi subito un uomo che si presenta come l’assassino e ti minaccia. Dovrai aiutarlo se non vorrai morire ammazzato. Il cattivo non sa che strada intraprendere, altri suoi “colleghi” gli hanno tirato un brutto colpo basso. Davanti a sé ha tre porte, quale tra queste dovrà scegliere?

A- porta rossa, conduce all’inferno con i peccati;

B- porta blu, porta da altri assassini violenti;

C- porta verde, ti immerge in una vasca di squali che non mangiano da anni;

Soluzione del test dell’assassino, è assurdo!

Così, dopo aver ragionato, ti illustriamo la risposta del giorno.

Vedi questi due amici come se la ridono? Hanno appena consultato la risposta, e si sono fatti una risata perché la risposta esatta fa davvero ridere. Di sicuro l’assassino non dovrà percorrere la porta rossa, perché sarebbe da sciocchi andare all’inferno con i propri peccati, specialmente per un assassino… ne ha parecchi!

Mentre la porta blu non dev’essere l’ideale visto che sono stati gli stessi “colleghi assassini” a mettere in difficoltà il cattivone. Quindi, la soluzione esatta è la C, la porta verde!

Dopo tanti anni, chissà quanti, quale animale o essere vivente potrebbe essere vivo e sopravvivere senza mangiare? Figuriamoci degli squali, saranno stecchiti!

Allora, ti è piaciuto il test? Ci vediamo al prossimo, non mancare.