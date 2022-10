Cristina Quaranta sa tutto: Antonino Spinalbese rischia grosso

Antonino Spinalbese e Cristina Quaranta sono due protagonisti del GF Vip 7. Lui è un hair-stylist nonché ex fidanzato di Belen Rodríguez, mentre lei è una attrice.

I due hanno un legame molto stretto. Sono amici e passano molto del loro tempo insieme.

Adesso Spinalbese si trova al televoto e Cristina è preoccupata.

Antonino rischia grosso a stare nella Casa del GF Vip, perché la Quaranta sa tutto. Vediamo insieme di cosa stiamo parlando

Cristina Quaranta sa tutto: Antonino Spinalbese rischia tutto

Tra i concorrenti che hanno nominato Antonino Spinalbese troviamo anche Edoardo Donnamaria, volto di Forum.

I due sembravano molto amici, ma secondo il gieffino l’ex di Belen non è vero all’interno della Casa.

Dopo la puntata entrambi i concorrenti si ritrovano in giardino e parte un’accesa discussione. Antonino non se lo aspettava o comunque crede che la motivazione della sua nomination non sia vera, mentre inizino le prime incomprensioni e delusioni nella Casa.

Spinalbese si allontana innervosito e Cristina, da prima in ascolto, cerca di rincuorare Edoardo che c’è rimasto molto male per la reazione del gieffino.

Secondo la Quaranta, Antonino è frenato dall’essere sé stesso perché è stato diffidato da Belen Rodríguez, ex fidanzata e madre della loro figlia Luna Marì.

“Non dire queste cose perché tu non sei lui. La sua situazione è molto particolare e dovresti saperlo. Dai ci siamo capiti, è una cosa diversa. Non c’hai mai pensato? Che ha delle diffide” rivela Cristina scioccando il web.

Questo vuol dire che Antonino rischia grosso, anche se questa sembrerebbe una supposizione di Cristina.

Molti nel web hanno ideato lo stesso pensiero della gieffina e capiscono quindi il carattere taciturno di Antonino, mentre volano stracci nel reality.

Voci di corridoio rivelano che Belen non fosse d’accordo della scelta del suo ex fidanzato di entrare al GF Vip finendo per diffidarlo per evitare gossip e rivelazione di segreti di coppia.

Spinalbese effettivamente ha parlato poco o nulla della sua passata relazione. A parte aver raccontato del rapporto con sua figlia, talvolta evita pure di nominare il nome della modella argentina.

Alfonso Signorini, al contrario, ha cercato di parlare un po’ di lei senza però avere una reazione da parte del gieffino.

Antonino Spinalbese rischia grosso, secondo voi?