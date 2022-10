Elodie esce allo scoperto: la foto del Loro bacio fa impazzire il web

La foto del Loro bacio fa impazzire il web: Elodie esce allo scoperto

Elodie è una nota cantante. Abbiamo potuto ascoltare la sua voce per la prima volta durante la quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi dove si è posizionata al secondo posto.

Ma è nel 2017 con il brano Tutto colpa mia preparato per il Festival di Sanremo che Elodie diventa nota a tutti.

La cantante fa molto parlare, oltre che per la sua professione, per le sue scelte politiche, ma anche molto per i suoi amori.

C’è qualcuno che sta facendo battere forte il cuore di Elodie. La ragazza esce allo scoperto e pubblica la foto del Loro bacio. Vediamo insieme di chi si tratta

La foto del loro bacio fa impazzire il web: Elodie esce allo scoperto

Elodie è stata insieme dal 2019 al 2021 con il rapper Marracash. Durante la scorsa estate, però, la loro relazione finisce, ma la loro stima rimane.

I due si vogliono ancora molto bene e quando possono l’una va al concerto dell’altro.

Single per un anno, la cantante ha pensato perlopiù alla sua carriera esponendosi anche in merito alla politica.

Ma negli ultimi mesi sta facendo molto parlare di sé non per lavoro, ma perché ha una nuova fiamma dopo aver confessato la sua più grande paura.

Si tratta di Andrea Iannone, pilota motociclistico fermo per 9 anni dopo essere risultato positivo al test antidoping. Lui è single da due anni dopo la fine della sua storia con l’influencer Giulia De Lellis. Tra le sue ex fidanzate famose troviamo anche la bella Belen Rodríguez.

Sembra che il flirt tra Andrea Iannone ed Elodie sia iniziato durante questa passata estate. Inizialmente, vennero paparazzati insieme in un locale di Porto Cervo in Sardegna, poi in Puglia insieme ad altri vip, ma anche su territorio milanese i due vengono colti a braccetto mentre camminano per le vie del centro.

Elodie, però, in una intervista a Verissimo conferma la sua nuova frequentazione, ma non vuole etichettare il loro rapporto. Ammette che si stanno conoscendo, ma solo il tempo darà delle risposte.

“Ci conosciamo da un mese. Ci stiamo frequentando, è una bella frequentazione” svela la cantante a Silvia Toffanin e aggiunge: “Stiamo bene, parliamo molto, dobbiamo darci il tempo di conoscerci“.

Beh direi che la conoscenza sta andando molto bene, mentre la cantante svela di avere un legame con una nuova ballerina di Amici. Andrea ed Elodie scappano insieme e volano in direzione Madrid per passare dei giorni solo loro due.

Musei, aperitivi, paella e vita notturna, hanno fatto da cornice a questo weekend romantico. I due sono molto attivi sui social ed ecco che la cantante pubblica una foto che fa impazzire il web. Elodie decide di uscire allo scoperto e posta nelle sue storie Instagram uno scatto con Iannone.

Il motociclista bacia sulla fronte in modo molto tenere la sua nuova fiamma, mentre lei guarda direttamente la fotocamera.

Sembra che la frequentazione si stia consolidando, sennò perché uscire allo scoperto?