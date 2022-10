Royal Family: incredibile, Harry ha rifiutato di vederlo

Il Principe Harry avrebbe rifiutato un incontro, nonostante le ripetute richieste. Perché lo ha fatto? Ecco tutta la verità su questa storia

Il Principe Harry è uno dei personaggi più controversi della Royal Family. È sempre stato molto amato dai sudditi britannici e la sua fama è cresciuta moltissimo quando ha annunciato il fidanzamento con Meghan Markle. L’ex attrice statunitense, in un primo momento, aveva conquistato tutti in Gran Bretagna, poi l’idillio è terminato quando questa coppia ha deciso di trasferirsi oltreoceano.

Nel gennaio del 2020, dopo un breve soggiorno in Canada, i Sussex si sono stanziati negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. Oggi vivono in una splendida villa a Montecito dal valore di circa 14 milioni di dollari, anche se potrebbero trasferirsi a breve. Harry sta facendo discutere molto dopo un grande rifiuta nei confronti di un importante membro della Royal Family. Non ha voluto vederlo, perché?

Harry rifiuta un incontro con William: ecco il motivo

Nel Regno Unito continua a tenere banco il rapporto tra Harry e William. Tra i due fratelli non corre buon sangue dalla ‘Megxit’ ma, secondo alcune indiscrezioni riportate dalla stampa inglese, i due avrebbero iniziato ad allontanarsi già subito dopo la morte della madre, avvenuta a Parigi il 31 agosto del 1997. Soltanto loro sanno come stanno le cose ma The Sun ha nuovamente infuocato la polemica.

Il periodico britannico ha intervistato l’esperto Valentine Low, autore del libro Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown, a breve in tutte le librerie. Lo scrittore ha dichiarato che Harry, in un primo momento, avrebbe dimostrato una certa apertura nei confronti di suo fratello, per poi fare dietrofront. La colpa sarebbe proprio dell’attuale Principe del Galles, autore di una richiesta che non è andata giù al suo fratellino.

Secondo l’esperto, William avrebbe chiesto di vedere Harry in presenza del segretario privato del Re Carlo III, per discutere dell’autobiografia del Duca di Sussex e della serie tv su Netflix. Harry avrebbe categoricamente rifiutato, spaventato dal fatto che potessero trapelare dei dettagli indiscreti. L’ennesimo tentativo di Carlo di vedere i suoi figli finalmente riappacificati non è andato a buon fine.