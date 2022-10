GF VIP, incomprensioni e delusioni, questa volta non è come sembra!

Le incomprensioni al GF Vip stanno aumentando, e la situazione è davvero complicata. La tensione è alle stelle, e nessuno sembra averci capito molto…

Tra le nuove dinamiche in corso al GF Vip pullulano situazioni in cui le delusioni stanno avanzando a causa di alcuni misunderstanding che fanno acqua da tutte le parti, o meglio causano uno tsunami di difficoltà! Diciamo che alcuni si sarebbero aspettati questi risultati, ma altri ci credevano fermamente che le cose potessero andare diversamente.

I giochi sono iniziati, e alcuni concorrenti si sentono presi in giro. C’è qualcuno che non ci sta proprio ad accettare alcuni giochetti, e di conseguenza le delusioni abbondano.

Si tratta di una vera incomprensione, oppure qualcuno è falso, e non è davvero per come si mostra? Questo quello che è trapelato dallo scorso appuntamento, e dal post puntata.

Al GF Vip non è come sembra: allora qual è la verità?

Non sono gli unici malumori in gioco, anche Nikita Pelizon ha da poco svelato le sue carte scioccando tutti, ma la situazione è ancora più carica di tensione. Perché alle incomprensioni si aggiungono i sentimenti, e qualcosa è davvero sfuggito di mano. Ecco di chi si tratta e perché si è giunti a queste conclusioni.

In questo frame ci sono Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, lui in gara e lei squalificata per atti di bullismo, insomma sono due volti che bucano lo schermo. L’hair stylist è entrato già forte, mentre l’ereditiera si è fatta piacere con il tempo dai fan ottenendo un grosso seguito per la sua spontaneità.

La delusione però è quella di Giaele De Donà che davvero è rimasta molto male degli sguardi tra i due vip, mediante le telecamere, e di come lui si stia allontanando da lei. Ma non perché pensi che ci possa essere qualcosa, ma tutto il contrario.

Giaele ci vede qualcosa una semplice amicizia con giochi di seduzione, uno stuzzicarsi divertente. Ciò che però non ha digerito è l’incoerenza di Antonino. Perché prima afferma fortemente di non essere interessato a Ginevra in quel senso, e poi davanti a tutti lasciano intendere che c’è qualcosa di più di un’amicizia, ma un sentimento forte.

Inoltre, Giaele in un confronto con Amaurys afferma così: “Se lo provoco è perché lui me lo lascia fare”, ma il gieffino risponde che non è d’accordo con lei. Perché vede in Antonino ingenuità, senza alcun secondo fine, non vede del marcio.