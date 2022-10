Dramma Luca Salatino, la confessione lascia tutti di stucco: “Quel demone…”

By

Luca Salatino ha vissuto un vero e proprio dramma. La sua confessione al Grande Fratello Vip ha lasciato tutti di stucco.

Luca Salatino è uno dei protagonisti di queste settima edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. Il pubblico ha avuto modo di conoscerlo durante il corso dell’esperienza a Uomini e Donne, dove ha ricoperto sia il ruolo di corteggiatore che tronista, ma ora nella casa più spiata d’Italia sta mostrando inediti lati della sua storia e personalità rivelando cose che nessuno avrebbe mai immaginato.

Nelle scorse ore l’ex tronista di Maria De Filippi ha raccontato di aver vissuto un periodo buio in quanto ha dovuto fare i conti con la perdita del suo più grande sogno. Quando ha compreso che purtroppo non sarebbe stato più in grado di realizzarlo e da quel momento è iniziata la caduta ed ha affrontato un periodo duro che con il passare del tempo è riuscito a superare rialzandosi più forte di prima.

Il dramma di Luca Salatino ha sconvolto gli utenti della rete che non avrebbero mai immaginato che nonostante la giovane età avesse vissuto un dolore così forte.

GF Vip, il dramma di Luca Salatino sconvolge: la confessione inaspettata

Luca Salatino al Grande Fratello Vip, dove il pubblico è rimasto sconvolto dalla rivelazione della vippona, ha lasciato stupiti i suoi fedeli sostenitori in quanto non avrebbero mai immaginato che dietro il suo sorriso ci fosse un imile dolore.

“Ero un ragazzo che faceva pugilato, era il mio sogno, per me era tutto” ha raccontato l’ex tronista ai suoi compagni di viaggio durante il corso di queste ore di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia. “Mi ha tolto dalla strada, poi problemi alla schiena mi hanno impedito di seguire il mio sogno” ha subito aggiunto, rivelando che ciò che lo ha salvato al tempo stesso si è rivelato essere ciò che lo ha condannato.

“Avevo puntato tutto su quello e a 22 anni mi sono ritrovato senza niente, quindi sono caduto in depressione. Sono rimasto a letto per un anno ma quel demone mi è stato alle calcagna per un po’ di anni” ha poi concluso rivelando il periodo nero che ha vissuto e che lo ha reso l’uomo che è oggi.