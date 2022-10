L’ex vippona svela un dramma inedito per i fan che la seguono da sempre e ovunque. Nessuno avrebbe mai immaginato una situazione del genere.

Dimostrarsi spensierati non è sempre sintomo di felicità, e l’ex gieffina della notizia di oggi racconta un lato inedito di sé. Qualcosa che forse solo alcuni sono riusciti ad intravedere in un animo complesso, ma che necessita di tanto amore. Non è felice, spiega perché e come affronta questo periodo di intenso malessere.

Le parole dell’ex vippona lasciano tutti senza parole, perché visto il periodo che sta vivendo, nessuno si sarebbe mai aspettato una verità del genere. La protagonista si mostra in modo inedito, la sua tristezza è profonda.

Ecco la confessione a quattr’occhi condivisa dalla stessa nel suo profilo Instagram ufficiale.

Ex vippona confessa malessere: news inedita

Al momento è necessario fare una piccola parentesi sul Grande Fratello Vip, perché la situazione dentro la casa è al limite dell’assurdo. Nikita Pelizon ha sferrato la sua strategia ed è più agguerrita che mai, con lei anche altri vip sono entrati dritti dentro il gioco a gamba tesa e con le idee chiare. Tra le news, quella sull’ex vippona spiazza, perché è un fulmine a ciel sereno.

A soffrire grandi pene è proprio lei, Soleil Sorge! Chi l’avrebbe mai detto che l’ex vippona in questione, sarebbe stata lei? Con una carriera decollata e il massimo della notorietà, è davvero assurdo pensare una situazione del genere, ma è la verità ed è lei stessa a confessare tutto.

Appunto, questo periodo fortunato dal punto di vista lavorativo viene appesantito da “pesi più pensanti in momenti impensabili”, insomma le è successo qualcosa di grave. L’ex gieffina si è sempre mostrata molto spensierata e leggera nonostante tutto, e vederla così sconvolge non poco.

Dalla tv o anche dai social non è mai arrivato niente del genere, almeno fino a poco prima della sua confessione. Esordisce così: “È uno di quei momenti in cui non sono per niente serena né felice.”

Afferma di che sta lavorando ogni giorno per ottenere questa serenità, e che è consapevole di questo suo stato mentale, tanto che dice proprio così ai propri fan, sia per farsi forza, che per non farli preoccupare:

“Quando la vita ci dà limoni, bisogna farci una limonata. La vera felicità deriva da una ricercata e praticata serenità. Questa si ottiene facendo le giuste scelte per il nostro benessere e azioni ogni giorno.”

Meditare, leggere, cucinare, scrivere e passare il tempo con le persone care, è la svolta in questo momento. Impegnare corpo e spirito in qualcosa di produttivo è l’azione che la fa stare decisamente meglio. Anche rispolverare l’arte della recitazione e la preparazione al suo lavoro, sono attività che la fanno stare bene.